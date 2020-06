Veroordeelde Bill Cosby kan verder strijden tegen straf in verkrachtingszaak BDB

23 juni 2020

20u27

Bron: ANP 0 Celebrities Komiek Bill Cosby (82) kan verder strijden tegen zijn veroordeling in 2018 voor verkrachting. Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Pennsylvania gaat zijn zaak bekijken. Dat melden Amerikaanse media.

Cosby zit al bijna twee jaar achter slot en grendel nadat hij was veroordeeld voor het drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw in 2004. Hij kreeg een gevangenisstraf van drie tot tien jaar.

Het hof heeft ermee ingestemd twee aspecten van de zaak te herzien die de advocaten van Cosby in hoger beroep hadden aangevochten. Het eerste gaat over het besluit van een rechter om plotseling andere klagers toe te laten, en bewijsmateriaal dat Cosby in het verleden de drug Quaaludes gaf aan vrouwen.

Daarnaast gaat het hof het argument van Cosby onderzoeken dat hij een overeenkomst had met een voormalige aanklager die inhield dat hij nooit zou worden aangeklaagd. Cosby zegt dat hij er daarom mee instemde te getuigen in de rechtszaak.

Lees ook:

Bill Cosby komt niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating

Bill Cosby verbijstert vriend en vijand in eerste interview achter de tralies (en toont geen greintje spijt)