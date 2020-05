Verontwaardigde Lady Gaga noemt Trump een 'racist’ MVO

31 mei 2020

12u24

Bron: ANP 0 Celebrities Lady Gaga heeft keihard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump na de dood van George Floyd, de zwarte ongewapende man die maandag in Minneapolis overleed nadat hij hardhandig werd gearresteerd. In een post op Instagram noemt de zangeres hem een ‘dwaas’ en een ‘racist’ die verdeeldheid in het land aanwakkert in plaats van bestrijdt.

Ze schrijft dat ze ontzettend verdrietig en verontwaardigd is door de gebeurtenis en dat er snel iets moet veranderen. “De stemmen van de zwarte gemeenschap zijn te lang het zwijgen opgelegd en die stilte is keer op keer dodelijk gebleken. En wat ze ook doen om te protesteren, het zorgt niet voor compassie bij de leiders van dit land, die er zijn om hen te beschermen”, laat de Born This Way-zangeres weten.

Trump zou volgens Gaga het racisme niet aanpakken maar juist voeden. “We weten al lang dat president Trump is mislukt. Hij bekleedt het machtigste ambt ter wereld, maar biedt niets anders dan onwetendheid en vooroordelen terwijl er nog steeds zwarte levens worden ontnomen”, schreef de 34-jarige popster, die vindt dat het daarom de hoogste tijd is dat de zwarte gemeenschap door alle andere gemeenschappen wordt ondersteund. “We MOETEN onze liefde voor de zwarte gemeenschap tonen”, roept ze haar fans op. “Als blanke, bevoorrechte vrouw schaar ik me daarbij.”

