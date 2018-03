Véronique Leysen zet nog een keer de schaar in haar haar KDL

26 maart 2018

13u17

Een tijdje geleden liet ex-Ketnet-wrapster Véronique Leysen de schaar in haar haar zetten, maar nu deed ze dat nog een keer.

Nu de lente in het land is, is het voor veel vrouwen tijd om afscheid te nemen van hun 'wintercoupe'. Ook Véronique Leysen trok naar de kapper en liet haar volgers op Instagram meteen na haar bezoekje het resultaat zien van de knipbeurt. "Hello new face", schrijft ze zelf bij haar foto.

Hello new face 💇🏼‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@mauricetteveronique) op 23 mrt 2018 om 18:04 CET

Een jaar geleden had Véronique nog een lange coupe.

Casually hanging in my chair and ready for tv night. Casually dressed in #mauriceknitwear ⚡️blondeness⚡️ socks•jumper•shorts @mauriceknitwear Een foto die is geplaatst door null (@mauricetteveronique) op 29 mei 2017 om 21:03 CEST