Véronique Leysen: "Ik dacht dat de zorg voor een baby veel zwaarder zou zijn" Veerle Van de Wal

09u31

Bron: Story 0 Steven Richardson Celebrities Véronique Leysen (31), ex-presentatrice en partner van presentator Thomas Vanderveken, werd negen maanden geleden mama van Otto. Het staat haar carrière niet in de weg. Na twee breiboeken, een breilabel en twee koffiebars pakt ze nu uit met een kookboek, cateringbedrijf én foodtruck.

Sinds Otto er is, doet Véronique het niet kalmer aan. "De eerste drie maanden na Otto’s geboorte was ik thuis en heb ik me laten vervangen in mijn koffiezaken, maar ik bleef hard werken. Als zelfstandige stopt het administratieve werk nooit. Intussen heb ik ook nog een kookboek gemaakt en een cateringbedrijf met foodtruck opgestart. Het is inderdaad veel, maar in mijn enthousiasme ga ik er altijd volledig voor", lacht Véronique.

"Na drie maanden was het de bedoeling om Otto naar de onthaalmoeder te brengen, maar hij wou geen papflesjes drinken en dus heb ik hem uiteindelijk zes maanden bij mij gehouden om borstvoeding te geven. Dat betekende wel dat ik hem moest meenemen naar de zaak. Ik hield Otto in een draagzak terwijl ik koffie maakte voor de klanten. Intussen gaat hij nog maar twee dagen per week mee, dan zet ik hem in een stoel naast de kassa. Dat gaat vlot, en de oma’s die komen koffiekletsen staan altijd te springen om met Otto te gaan wandelen."

Borstvoeding

In januari wordt Otto één jaar, maar Véronique heeft nog altijd slapeloze nachten. "Ik geef Otto nog zo’n drie keer per nacht borstvoeding. Dat klinkt vermoeiend, maar op een of andere manier kan mijn lichaam dat aan. Nochtans was ik helemaal niet zeker of ik ooit borstvoeding wilde geven: je kind dat van je borst drinkt, dat leek me een rare gedachte. Maar uiteindelijk is het een van de mooiste dingen van de natuur."

Rechtenvrij (Instagram) Véronique en Otto

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee