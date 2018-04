Verne Troyer, Mini Me uit Austin Powers-films, overleden SPS

21 april 2018

22u44 28

De Amerikaanse acteur Verne Troyer is op 49-jarige leeftijd overleden. Dat is bekendgemaakt op zijn Facebookpagina. Troyer is vooral bekend als Mini Me uit Austin Powers-films.

Volgens TMZ.com lag Troyer al een tijdje aan de beademing in het ziekenhuis, nadat hij eerder deze maand met een alcoholvergiftiging was binnengebracht. Volgens een politierapport was hij stomdronken en kampte hij met zelfmoordneigingen. Hij overleed vandaag in het ziekenhuis.

Straks meer