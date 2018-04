Verne Troyer, Mini Me uit Austin Powers-films, overleden SPS

21 april 2018

De Amerikaanse acteur Verne Troyer is op 49-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekend gemaakt op zijn Facebookpagina. Troyer is vooral bekend als Mini Me uit Austin Powers-films.

"Het is met veel verdriet en zwaarmoedigheid dat we u mededelen dat Verne vandaag is overleden", begint het statement.

Hoewel in het statement wordt gesproken over depressie en zelfmoord, wordt er niet vastgesteld dat dat de doodsoorzaak van de acteur is. Troyer werd in april nog opgenomen in het ziekenhuis omdat hij alcoholvergiftiging zou hebben en suïcidaal en overstuur zou zijn. Troyer was daarvoor al vaker opgenomen geweest in een afkickkliniek vanwege zijn alcoholproblemen. Of dit te maken heeft met Troyer's dood is niet bekend.

Het statement vertelt over de moeilijke tijden die Troyer heeft gekend. "Verne was ook een vechter als het aankwam op zijn eigen gevechten. Door de jaren heen heeft hij geworsteld en gewonnen, geworsteld en gewonnen, geworsteld, nog even gevochten, maar helaas was het dit keer te veel."

Ongelooflijk zorgzaam

"Verne was een ongelooflijk zorgzaam persoon. Hij wilde iedereen aan het lachen maken, blij maken. Iedereen die hulp nodig had wilde hij zo goed mogelijk helpen. Verne hoopte dat hij een positieve verandering teweegbracht met zijn platform."

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.