Vermoedelijke dief van Oscar Frances McDormand wordt niet vervolgd

21 augustus 2019

22u01

Bron: AP 0 Celebrities Terry Bryant (58) wordt niet langer vervolgd voor het stelen van het Oscarbeeldje van Frances McDormand tijdens een afterparty in 2018. Zijn rechtszaak zou normaal gezien gisteren begonnen zijn, maar de aanklagers lieten weten dat ze niet in staat waren om de zaak verder te zetten. Dat meldt AP.

In 2018 won Frances McDormand een Oscar voor ‘beste actrice' voor haar rol in ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’. Ze verloor haar beeldje echter vlak nadat ze het tijdens het Governors Ball, de officiële afterparty, had laten graveren. Beelden van de avond laten zien hoe Bryant de zaal verlaat terwijl hij het beeldje vastheeft en luidop: “Het is gelukt! Het is gelukt!” roept. Een medewerker van de awardshow getuigde later dat hij door zijn walkie-talkie hoorde dat het beeldje vermist was, en dat hij Bryant net op tijd kon tegenhouden. McDormant kreeg haar prijs nog diezelfde avond terug.

Bryant’s advocaat, Daniel Brookman, beargumenteerde vorig jaar al dat zijn cliënt nooit verstopt had dat hij McDormand’s Oscar in handen had en dat de zaak afgewezen moest worden: “Hij had nooit de bedoeling om de eigenaar permanent het eigendom te ontnemen.” Brookman voegde er ook aan toe dat de actrice volgens een politieverslag zelf niet wilde dat Bryant vervolgd zou worden.

Het is onduidelijk waarom de aanklagers de zaak tegen Bryant net nu hebben laten vallen. Er werd geen verdere uitleg gegeven over de beslissing, en ook Brookman was niet meteen beschikbaar voor commentaar.