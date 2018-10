Vermiste X-Men-actrice weer terecht (en ze krijgt boete van 111 miljoen euro) TDS

03 oktober 2018

10u26

Bron: BELGA 0 Celebrities Actrice Fan Bingbing, vooral bekend voor haar rol in de 'X Men'-films, is weer terecht. Dat raakte bekend nadat de Chinese fiscus haar een monsterboete oplegde wegens belastingontduiking. Bingbing , die tevens China's bestbetaalde actrice is, was al maanden niet in het openbaar verschenen.

Het laatste publieke optreden van Bingbing - bekend van onder meer X Men en Iron Man - dateert van juni. Ook op sociale media - ze heeft 62 miljoen online volgers - liet ze niets meer van zich horen.

Woensdag meldde het Chinese persbureau Xinhua echter dat de 37-jarige actrice en aan haar verbonden firma's 883 miljoen yuan - omgerekend zowat 111 miljoen euro - boete moeten betalen. Als ze die boete op tijd betaalt, ontloopt ze strafrechterlijke vervolging, aldus nog Xinhua.

Diep beschaamd

Bingbing liet woensdag ook voor het eerst weer van zich horen. Ze is diep beschaamd, liet ze weten op het Chinese socialemediakanaal Weibo. China heeft de fiscale controle in de filmindustrie opgevoerd, nadat was gebleken dat bekende acteurs en actrices zich lieten uitbetalen met zogenaamde 'ying-yang'-contracten: één met de echte cijfers en een contract met lagere cijfers bedoeld voor de fiscus.