Vermeend slachtoffer R. Kelly klapt uit de biecht: “Zijn dna belandde op mijn shirt’ Redactie

29 maart 2019

07u28

Bron: AD.nl 0 Celebrities Lanita Carter, een 40-jarige kapster die beweert in 2003 seksueel te zijn misbruikt door soulzanger R. Kelly, heeft voor de eerste keer haar verhaal gedaan op de Amerikaanse televisie. De vrouw koos er de afgelopen jaren bewust voor anoniem te blijven. Maar nu er een rechtszaak loopt tegen de artiest - die verdacht wordt van misbruik van een aantal vrouwen - besloot Carter toch maar om uit de biecht te klappen in de tv-show CBS This Morning.

Volgens Carter, zo vertelde ze in tranen en met overslaande stem, is het feit dat ze nu in de openbaarheid treedt ‘een regelrechte opluchting’. “Ik draag dit drama al 16 jaar met me mee. Al die tijd moest ik stil in de bus zitten, terwijl mensen om me heen spraken over R. Kelly. Dan hoorde ik fans zeggen: ‘Handen af van onze held’. Op die momenten had ik het zwaar, omdat ik dacht: ‘ik kan en mag nu niet voor mezelf opkomen en de waarheid vertellen’. Die tijd is nu voorbij.”

De soulzanger werd in februari dit jaar gearresteerd nadat tien vrouwen aangifte hadden gedaan van seksueel misbruik. Drie of vier daarvan waren naar eigen zeggen minderjarig toen Kelly zich aan hen vergreep. De ‘I believe I can fly’-zanger ontkent in alle toonaarden, maar de aanklagers eisen zware straffen voor hem. Terecht, benadrukte de van emoties overlopende kapster. “Elk moment dat in de media wordt gesproken over mijn belager, ga ik in gedachten terug naar wat ik meemaakte. Ik moet nu praten over mijn trauma en wil niet eindigen als iemand die bleef zwijgen over de waarheid. Ik hoop dat ik andere slachtoffers van R. Kelly met mijn verhaal kan helpen”, aldus Carter, die lang zweeg omdat ze zich de mindere van een celebrity vond. “Het was machtsmisbruik. Dat maakte mijn rotgevoel nog tien keer erger.”

Lanita was ooit de vaste kapster van de zanger. In de tv-show vertelde ze gedetailleerd over haar confrontatie met Kelly. Hij zou haar hebben gedwongen hem oraal te bevredigen. Toen ze dat weigerde, begon de zanger zich voor haar gezicht te masturberen. Ook zou hij haar op dat moment in het gezicht hebben gespuugd. Toen hij zijn hoogtepunt beleefde, belandde er sperma op haar shirt. Carter gaf het kledingstuk later aan de autoriteiten. Een dna-test wees uit dat het daadwerkelijk om erfelijk materiaal van Kelly gaat. Tot een rechtszaak kwam het echter niet op dat moment. “Omdat ik me schaamde en het achter me wilde laten”, verklaart Carter die keuze nu. Ze is nu één van de vrouwen die Kelly aan de hoogste boom zou willen opknopen.

Vormfouten

Robert Sylvester Kelly (52), de echte naam van de ster, heeft vaker voor de rechter gestaan dan op nummer 1 in de internationale hitlijsten. Tegen de Amerikaan zijn verschillende rechtszaken aangespannen, die draaien rond ontucht met minderjarigen en het vervaardigen en bezitten van kinderporno. Geruchten over affaires met jonge meisjes en heuse sekssektes in zijn huizen zijn er al bijna net zo lang als de wereld hem kent als artiest. Veroordeeld werd Kelly nooit, al lag dat soms meer aan procedurefouten dan aan gebrek aan bewijs.

Na de jongste aanklachten staat hij momenteel voor de zoveelste keer in het beklaagdenbankje. Hij liet de rechter weten dat hij onschuldig is en kwam na het betalen van 100.000 dollar borg (zo’n 88.000 euro) vrij uit de gevangenis van Chicago. De aanklagers strijden echter door om de zanger achter de tralies te krijgen. Ze denken sterk te staan met dna-monsters van Kelly, seksfilmpjes waarin hij al dan niet met minderjarigen rommelt en natuurlijk getuigenverklaringen zoals die van kapster Carter.

De aandacht voor Kelly zal groot zijn tijdens de rechtszaak, ook omdat hij televisiecamera’s wil toelaten in de zittingzaal. “Meneer Kelly wil dat dit een open en transparant proces wordt”, zegt zijn advocaat. “Tot nu toe zijn er geruchten geweest en beschuldigingen. Maar met camera’s in de rechtszaal zal iedereen zien wat er echt gebeurt.” Of de kapster ook in de zaal gaat zitten om de confrontatie met Kelly aan te gaan? Dat weet ze nog niet.