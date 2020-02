Vermeend slachtoffer ondervraagd door advocaat Weinstein: “Ik voelde hoe hij op me plaste” SDE

03 februari 2020

21u29

Na haar getuigenis vrijdag, werd de voormalige actrice Jessica Mann (34) maandag ondervraagd door Donna Rotunno (44), de advocate van Harvey Weinstein (67). En dat ging er meteen hard aan toe, schrijft Page Six.

Vrijdag mocht Jessica Mann voor het eerst getuigen tegen producent Harvey Weinstein, die ze van verkrachting beschuldigt. Maandag werd de voormalige actrice dan ondervraagd door Donna Rotunno, de advocate van Weinstein. Mann vertelde de jury onder meer over een ontmoeting met de producent in een hotel in Los Angeles. De twee belandden samen in de douche, klonk het. “Hij wilde eerst douchen, wat mij goed uitkwam... Toen vroeg hij me om bij hem in de douche te komen", vertelde ze. “Hij zei: ‘Heb jij ooit een golden shower gekregen?’ Ik zei nee, en voelde vervolgens hoe hij op me plaste.”

Rotunno wilde weten of de actrice daarop het hotel verliet. “Nee”, antwoordde Mann. “Zei je: ‘Nee bedankt’?” vroeg Rotunno vervolgens. “Ik was geshockeerd. Het was walgelijk ...", vertelde de voormalige actrice, die haar tranen maar moeilijk kon bedwingen. “Ik kroop in een hoekje van de douche en keek gewoon weg.”

(Lees verder onder de foto)

Profiteren

Advocate Rotunno probeerde tijdens de zitting aan te tonen dat Mann wel degelijk profiteerde van de ontmoetingen met Weinstein. Zo haalde ze aan dat de actrice tussen 2013 en 2017 wel vijf keer van telefoonnummer veranderde, maar de producent steeds het nieuwe nummer bezorgde. “De reden, miss Mann, is dat je nog steeds wilde profiteren van wat hij je te bieden had." “Dat is jouw versie", antwoordde Mann.

Masturberen

Rotunno wilde weten of Mann “blij” was om seks te hebben met Weinstein, waarop de actrice antwoordde: “Ik was niet blij om het te doen ... vaak ging er een onderhandeling aan vooraf. Hoe meer ik besefte dat ik gebruikt werd, hoe minder ik probeerde om seks met hem te hebben. Soms wilde hij gewoon masturberen terwijl hij me vasthield.” Mann gaf eerder wel al toe dat ze seks met wederzijdse toestemming met Weinstein had. Ze beweert dat hij haar twee keer verkracht heeft. Een keer in een hotel in Midtown in maart 2013, een keer later dat jaar in Los Angeles. Weinstein is alleen aangeklaagd voor de verkrachting in Midtown.

Rotunno suggereerde vervolgens dat Mann “weg had kunnen gaan” van Weinstein en hem “nooit meer had moeten zien”. “Niet vanuit mijn standpunt", antwoordde ze daarop. “Ik deed mee met mijn misbruiker omwille van wat ik zelf geloofde en de perceptie van de maatschappij waarin ik leefde ... Het was altijd in mijn eigen belang om te voelen dat de temperatuurmeter tussen ons oké ging zijn.”