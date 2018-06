Verlovingsring Ariana Grande kostte 80.000 euro MVO

13 juni 2018

06u32 0 Celebrities De kersverse verloofde van Ariana Grande (24) heeft aardig in de buidel getast voor de ring die hij haar gaf. De juwelier van Pete Davidson verklapt dat de comedian 93.000 dollar (bijna 80.000 euro) neerlegde voor het sieraad.

De edelsmit vertelt dat Pete (24) eind vorige maand bij hem aanklopte voor een ring, rond de tijd dat de eerste berichten dat Ariana en Pete überhaupt aan het daten waren verschenen. "Hij zei me niet voor wie het was, alleen dat het nog een geheim was", aldus de juwelier.

De comedian nam deze week nog een grote stap. Hij liet de tatoeage die hij op zijn onderarm had staan van ex Cazzie David bedekken met een andere tattoo. Pete en de dochter van Larry David hadden een paar jaar een knipperlichtrelatie, die eerder van dit voorjaar op de klippen liep. Ariana maakte begin mei bekend dat ze na twee jaar daten niet meer met rapper Mac Miller was.