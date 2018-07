Verloofde van Ariana Grande lachte met aanslag in Manchester MVO

03 juli 2018

11u33 0 Celebrities Pete Davindson (24), de verloofde van Ariana Grande (24), heeft een onsmakelijke grap gemaakt over de aanslag die gepleegd werd tijdens één van haar concerten in Manchester.

Davidson en Ariana zijn nog maar pas verloofd, of er zit al een mogelijke haar in de boter. Vijf maanden na de aanslag in Manchester op 22 mei 2017, waarbij er 23 dodelijke slachtoffers vielen, tweette de komiek een kwetsende opmerking: "Britney Spears had geen aanslag op háár concert."

Waarmee hij wilde zeggen dat Ariana zó beroemd is dat het slechts een kwestie van tijd was voor er iets gebeurde tijdens één van haar concerten. Eén van de moeders van de slachtoffers tweette terug dat zijn grap walgelijk en ongepast was: "Je zou je hiervoor publiekelijk moeten verontschuldigen."

Het management van Davidson liet intussen weten dat hij dat niét zal doen. "Geen enkele grap is verboden, hij is immers een komiek en het is zijn job om na een tijdje met zulke dingen te lachen. Hij maakte zelfs al grappen over de dood van zijn vader, een brandweerman die omkwam tijdens 9/11."

Ariana Grande liet deze week een tattoo zetten om Davidsons vader te eren. Over de grap op Twitter heeft ze momenteel nog niets gezegd.