Verloofde laat Lady gaga haar gezondheidszorgen vergeten KDL

14 maart 2018

11u07

Op gezondheidsvlak heeft Lady Gaga (31) het niet makkelijk, maar als het over de liefde gaat, heeft de zangeres geen reden tot klagen.

Gaga moest onlangs de laatste tien optredens van haar tournee cancelen omdat ze teveel last had van fibromyalgie maar het is duidelijk dat haar verloofde Christian Carino (48) haar haar zorgen kan doen vergeten. Tijdens een uitstapje naar een strand in Malibu konden de twee hun handen niet van elkaar af houden.