Verleidster Laetitia uitgescholden op sociale media: "Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed" MVO

09 februari 2018

09u34 0 Celebrities Verleidster Laetitia is de negatieve reacties op Instagram meer dan beu, zo liet ze weten in een lang bericht via de site. "Jullie vergeten dat ik ook maar een mens van vlees en bloed ben", klinkt het.

Sinds de start van 'Temptation Island' is Laetitia een pak volgers rijker geworden, maar daar hoort jammer genoeg ook vlijmscherpe commentaar bij. Dat wilde de verleidster toch even adresseren.

"Het is zo leuk om te zien dat er mensen zijn die ons steunen en al die leuke lieve dingen zeggen, maar natuurlijk, en het was ook te verwachten, heb je ook mensen die het nodig vinden om slechte commentaar te geven", verzucht ze. "Dat je mij niet leuk vindt: oké. Dat je mij niet af kan: oké. Dat je me lelijk vindt: oké, geen probleem. Maar als ik sommige reacties lees waarop mensen en dan vooral meisjes zeggen dat ik denk dat ik ‘het’ ben omdat ik een half bloedje ben... What the fuck is dat voor redenering? Precies of ik nu zou zeggen ‘kijk haar, ze is een burger aan het eten, die denkt waarschijnlijk dat ze het is’. Dat slaat toch nergens op. Ik ben een vrouw van 22 en zoals de meeste meisjes hier op aarde van mijn leeftijd en zelfs jonger of ouder heb ik ook mijn onzekerheden. Volgens mij vergeten jullie even dat ik ook gewoon een mens uit vlees en bloed ben zoals jullie. Ik denk helemaal niet dat ik het ben."