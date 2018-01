Verlegen verleider Joshua: "Ik heb nog nooit een relatie gehad" MVO & BC

Joshua (20) uit Balen Celebrities VIJF prijst hem aan als de 'ideale schoonzoon' in hun gamma verleiders. Een onbeschreven blad met helblauwe ogen en blonde bles die naar eigen zeggen te verlegen is om te verleiden. De 20-jarige Joshua uit Balen heeft dan ook nog nooit een vriendin gehad.

"De eerste dagen in Thailand durfde ik werkelijk niets," laat hij zich ontsnappen. "Gelukkig liet ik me meeslepen door de andere jongens. Ik heb ook nog nooit een relatie gehad. Mijn mama is vijf jaar geleden overleden en dat heeft heel veel met me gedaan. Misschien daarom dat ik zo'n rare ben in de liefde. Ik vind dat iets speciaals. Daarom ben ik zo kieskeurig. Mijn meisje moet 'een speciaaltje' zijn."

Waarom een verlegen jongens als Joshua dan op een extravaganza als 'Temtation Island' terecht kwam? "Dat maakt nu eenmaal deel uit van het masterplan om mijn toekomst uit te stippelen. Ik wil immers naam maken, om uiteindelijk van sociale media te kunnen leven of op z'n minst bijverdienen. Een eigen YouTubekanaal, bekend op Instagram..."

Van zijn carrière zal hij het dan ook moeten hebben. "Volgens mijn vader zal ik zo nooit nog een fatsoenlijke vriendin meer tegenkomen!" (lacht)