Verkrachtingszaak van rapper Nelly definitief gesloten omdat slachtoffer niet wil getuigen

Nelly is onschuldig, aldus de rechtbank. Celebrities Rapper Nelly, die eerder dit jaar beschuldigd werd van verkrachting, zal niet vervolgd worden. De 21-jarige studente die het slachtoffer zou zijn geweest, weigert te getuigen.

De aanklagers die de rapper graag naar het gerecht hadden gebracht, melden deze week dat het niet mogelijk is om verder te gaan met de zaak. Volgens de advocate van het slachtoffer was de studente te bang om te getuigen. "De druk om het te moeten opnemen tegen zo'n grote ster, was gewoon te veel voor haar," klinkt het.

Het meisje verklaarde deze zomer aan de politie dat de rapper haar verkracht had op zijn tourbus, maar weigert nu dus om verdere stappen te zetten. Nelly heeft de beschuldigingen altijd ontkend: "Dit is een compleet uit de lucht gegrepen verhaal, en ik ben er zeker van dat een onderzoek dat zal uitwijzen." Dat onderzoek zal er uiteindelijk niet komen.