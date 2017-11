Verkrachtingszaak Polanski geseponeerd MVO

18u47 1 EPA Celebrities De openbaar aanklager in Zwitserland heeft het onderzoek naar een vermeende verkrachting van de Duitse actrice Renate Langer door filmregisseur Roman Polanski gestaakt. Het onderzoek wordt om procedurele redenen stopgezet omdat de zaak volgens de wet verjaard is.

Langer beschuldigde de Frans-Poolse regisseur ervan haar twee keer verkracht te hebben. Het misbruik zou zich in 1972 hebben afgespeeld toen de actrice vijftien en Polanski 38 jaar oud was. Ze is de vierde vrouw die Polanski heeft beschuldigd van misbruik.

Vorige maand claimde een Amerikaanse kunstenares uit Californië dat ze op tienjarige leeftijd seksueel misbruikt is door Polanski. In de Verenigde Staten is de regisseur in 1978 veroordeeld wegens onwettige seksuele handelingen met een dertienjarig meisje in 1977. Kort na zijn bekentenis en veroordeling ontvluchtte hij de VS.

Polanski werd in 2009 alsnog voor zijn vlucht gearresteerd in Zwitserland op verzoek van de VS. Hij stond in dat land onder huisarrest, maar werd na een jaar vrijgelaten nadat bleek dat de VS procedurefouten hadden gemaakt.