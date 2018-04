Vergiftigde zanger Andrei Lugovski kan weer stappen BBO

11 april 2018

De toestand van de vergiftigde zanger Andrei Lugovski (34) uit Oostende gaat met rasse schreden vooruit. Hij kan alweer stappen en ook zijn zicht komt terug. Zingen zit er nog niet in.

"Andrei wil zo snel mogelijk zijn ziekenhuisbed verlaten en naar huis vertrekken", getuigt zijn zus Alina. "Hij kan intussen opnieuw wandelen, maar heeft wel nog een rollator nodig. Zijn spieren zijn beetje bij beetje wakker aan het worden. Zelfstandig eten lukt ook en zijn haar, wenkbrauwen en wimpers beginnen terug te groeien." Het leven van Andrei hing twee maanden lang aan een zijden draadje nadat hij eind vorig jaar vergiftigd werd met thallium, een rattenvergif. "Alle gif is verdwenen uit zijn bloed, maar toch heeft hij nog veel pijn en kan hij hoogstens een uurtje per dag rechtop zitten. Hij ziet de toekomst wel positief in." Andrei Lugovski, een Vlaamse tenor, werd bekend door zijn derde plaats in de talentenjacht 'Idool' in 2007. Het gerechtelijk onderzoek, met ondervragingen van fans, is nog steeds bezig.

Zicht

Dat Lugovski nog leeft, mag een wonder heten. Een nierdialyse filterde het gif grotendeels uit zijn bloed. "Wat wel nog steeds een probleem is, is zijn zicht. In het begin zag Andrei niets en kon hij zelfs niet eten of drinken. Nu ziet hij wat beter en herkent hij ons niet enkel meer aan onze stemmen", aldus Alina. Praten doet Andrei al langer, maar om opnieuw te leren zingen is het nog te vroeg. Ook bezoek ontvangen zit er voorlopig nog niet in. "Andrei is iemand die er altijd netjes wil uitzien en veel belang hecht aan zijn voorkomen. Door die vergiftiging ziet hij er heel slecht uit en vooraleer iemand hem ziet, wil hij eruitzien zoals voorheen. De eerste stap is naar huis gaan. Daarvoor moet hij zelfstandig op trappen kunnen lopen, want hij woont op de derde verdieping van een appartementsgebouw zonder lift. Het ziekenhuis verlaten, dat kan toch nog enkele weken of zelfs maanden duren", besluit Alina Lugovski.