Verdediging Harvey Weinstein houdt vandaag slotpleidooi MVO

13 februari 2020

09u17

Bron: Belga 0 Celebrities De verdediging van de roemruchte voormalige filmproducent Harvey Weinstein houdt het slotpleidooi in het proces waarin de 67-jarige verdachte onder meer wordt beschuldigd van verkrachting. Advocaat Donna Rotunno voert donderdag het woord en dan komt aanklager Joan Illuzzi vrijdag aan de beurt.

Nadat in oktober 2017 beschuldigingen tegen Weinstein van seksueel misbruik van vrouwen waren geuit, stortte zijn filmloopbaan in. De beschuldigingen leidden tot een campagne tegen seksueel geweld door de beweging #MeToo en klachten van tientallen van vrouwen over Weinstein. In mei 2018 werd hij in New York gearresteerd op verdenking van verkrachtingen.

Het proces wordt gevoerd op basis van verklaringen van twee vrouwen die zeggen slachtoffer van Weinstein te zijn. Het begon op 6 januari. De verdediging zag dinsdag af van het oproepen van getuigen, omdat er toch onvoldoende bewijs tegen Weinstein zou zijn geleverd. Het betrof vrijwillige seks volgens de verdediging. Een jury oordeelt er vanaf komende dinsdag over.