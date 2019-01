Verdachte van inbraak bij Usher opgepakt KD

02 januari 2019

11u33

Bron: ANP 0 Celebrities De politie van Los Angeles heeft een verdachte opgepakt die miljoenen zou hebben buitgemaakt tijdens grote inbraken, onder meer bij Usher.

Volgens TMZ werd vorig jaar maart ingebroken in het huis van Usher, waarbij voor meer dan 800.000 dollar aan spullen is gestolen. De politie heeft tijdens een recente huiszoeking bij de verdachte een aantal spullen van de r&b-zanger teruggevonden. In totaal vond de politie meer dan tweeduizend gestolen items met een totale waarde van meer dan 2 miljoen dollar.

Er zouden tijdens de huiszoeking ook eigendommen teruggevonden zijn van een realityster uit de ‘Real Housewifes’-serie, maar het is niet duidelijk om welke ster het gaat.

De verdachte zou zijn familie hebben verteld dat hij rijk is geworden door stijgende aandelenkoersen. Over zijn werkwijze weet TMZ te vertellen dat de verdachte huizen bezichtigde tijdens open dagen om vooronderzoek te doen. Op een later moment kwam hij terug om in te breken.

Vorig jaar was sprake van een ware inbraakgolf bij Amerikaanse sterren. Behalve bij Usher werd ook ingebroken bij Rihanna, John Mayer, Kanye West, Paris Hilton, Julianne Moore en Kendall Jenner. In diverse zaken heeft de politie andere verdachten aangehouden.