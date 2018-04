Verdachte overval Kim Kardashian opgepakt SD

13 april 2018

18u08

Bron: ANP 0 Celebrities De politie in Frankrijk heeft een nieuwe verdachte opgepakt voor de brute overval op Kim Kardashian in 2016 in Parijs. De arrestatie werd donderdag verricht aan de Côte d'Azur, zeggen bronnen tegen het Franse persbureau AFP. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. In de zaak werden eerder al tien andere mensen aangeklaagd.

Kim Kardashian werd in oktober 2016 tijdens de Paris Fashion Week in Parijs bruut overvallen toen ze alleen in haar hotelkamer zat. Ze werd onder schot gehouden en vastgebonden en vreesde dat ze zou worden verkracht of gedood. De dieven namen uiteindelijk voor zo'n tien miljoen dollar aan juwelen mee.

Het brein achter de overval stuurde de realityster vorig jaar een excuusbrief. De juwelen zijn nooit meer teruggevonden. De politie gaat ervan uit dat ze in België zijn doorverkocht.