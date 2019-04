Verdachte moord Nipsey Hussle ontkent schuld TK JV

05 april 2019

07u24

Bron: ANP, AFP 0 Celebrities De 29-jarige Eric Holder die gearresteerd werd op verdenking van de moord op rapper Nipsey Hussle pleitte gisteren onschuldig voor een rechtbank in Los Angeles. Holder, die een strafblad heeft, wordt ook beschuldigd van bezit van een vuurwapen. Hij werd dinsdag gearresteerd in een voorstad van Los Angeles.

De 33-jarige rapper werd zondag doodgeschoten voor zijn winkel. Twee mannen in zijn gezelschap werden ook geraakt, maar overleefden de schietpartij wel. Dinsdag werd een verdachte aangehouden, volgens de politie had hij een "persoonlijke ruzie" met Nipsey Hussle, die eigenlijk Ermias Asghedom heette. Er zou geen directe link met lokale bendes zijn, een piste waar eerst aan gedacht werd omdat Hussle in zijn jeugd lid was van de bende Crips.

Holder werd geïdentificeerd aan de hand van videobewakingsbeelden die gemaakt werden tijdens de moord op de 33-jarige artiest.

Eric Holder zit in de gevangenis en moet op 10 mei opnieuw voor een rechter verschijnen. Op zijn vrijlating staat een borgsom van 5 miljoen dollar. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.

Vele sterren brachten hulde aan Nipsey Hussle, die dan wel geen groot commercieel succes kende, maar toch veel waardering in de hiphopwereld genoot.

Nipsey Hussle stamt uit de underground hiphopscene en debuteerde door eigen mixtapes uit te brengen. ‘Crenshaw’ uit 2013 was de bekendste compilatie. Zijn eerste studioalbum, ‘Victory Lap’, leverde hem in februari een Grammy-nominatie als beste rapalbum op.