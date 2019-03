Veiling kunstcollectie George Michael brengt miljoenen op Redactie

15 maart 2019

08u13

Bron: AD.nl 0 Celebrities De veiling van een deel van George Michaels kunstcollectie bij veilinghuis Christie’s in Londen heeft gisterenavond ruim 10 miljoen euro opgebracht. Het geld wordt gebruikt om door te gaan met het filantropische werk van de Britse zanger en songwriter.

De collectie van George Michael, die in 2016 overleed, bevat zo’n tweehonderd kunstwerken van zogenoemde Young British Artists-kunstenaars (YBA of jonge Britse kunstenaars), wiens werk hij diep bewonderde en met wie hij een sterke band opbouwde.

Topstukken van de veiling waren twee werken van kunstenaar Damien Hirst: The Incomplete Truth, dat werd verkocht voor 911.250 pond (1.020.600 euro) en Saint Sebastian, Exquisite Pain, waarvan de prijs uitkwam op 875.250 pond (980.280 euro).

Daarnaast werden werken van Britse kunstenaars als Tracey Emin, Sarah Lucas en Marc Quinn verkocht. Volgens veilinghuis Christie’s was de ontmoeting met de kunstenares Emin cruciaal voor Michael. Zij introduceerde hem in de kringen van de ‘YBA’s’, waarna hij begon met kunst verzamelen. Die collectie is volgens het veilinghuis uitgegroeid tot een “portret van Groot-Brittannië in de jaren negentig”.

Voorafgaand aan de veiling waren enkele hoogtepunten uit de collectie te zien op een reizende expositie die langs New York, Los Angeles, Hongkong en Shanghai de wereld over trok en uiteindelijk eindigde in een speciale multimedia-tentoonstelling in Londen.

Onlineveiling tot vrijdagmiddag

De avondveiling trok online meer dan 12.000 bezoekers uit 27 verschillende landen, naast de bieders bij Christie’s in Londen en New York. Bijna een kwart van de bieders was nieuw voor het veilinghuis. Alle ingebrachte stukken werden verkocht. De onlineveiling gaat nog door tot vrijdagmiddag. Dan wordt ook de totaalopbrengst bekendgemaakt.

George Michael overleed op kerstdag 2016; hij werd door zijn partner dood aangetroffen in zijn bed. De autopsie wees uit dat de zanger overleed aan een combinatie van hart- en leverproblemen.