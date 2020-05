Veertig jaar na de dood van Ian Curtis: “Hij was z’n eigen grootste vijand” SDE

18 mei 2020

20u00

Bron: NME/Guardian/Uncut/Independent 1 Celebrities Veertig jaar geleden beroofde Ian Curtis zichzelf van het leven. De zanger van Joy Division was toen amper 23 jaar oud, maar had er al verschillende zelfmoordpogingen opzitten. Waarom hij precies de hand aan zichzelf sloeg, blijft tot op heden onduidelijk, al is het duidelijk dat z’n epilepsie-aanvallen ook mentaal een zware tol eisten.

“Toen we het album ‘Closer’ opnamen, was Ian erg ziek", herinnert bandlid Peter Hook zich. “Hij had veel blackouts. Op een bepaalde avond in de studio was hij twee uur lang vermist. Ik ging naar het toilet, en daar lag hij uitgespreid op de vloer. Hij had een epilepsie-aanval gehad en z'n hoofd op de gootsteen opengespleten. Zo waren er veel incidenten.” Op dat moment heeft Joy Division nog niet de naambekendheid die de groep nu heeft. “We hadden niet veel geld", zegt de bassist. “We aten niet goed en konden het ons niet veroorloven om te drinken. We speelden drie avonden in de Moonlight Club in West Hampstead én waren het voorprogramma voor de Stranglers in The Rainbow: vier optredens in drie dagen." Het moeilijke en drukke leven zorgt ervoor dat het met Ian van kwaad naar erger gaat. “Zijn aandoening werd steeds erger, en we hielpen hem niet", geeft Peter toe. “Uit onwetenheid eigenlijk. Maar daarnaast was Ian ook z'n eigen grootste vijand: hij wilde je nooit van streek maken, dus hij zei wat je wilde horen. We wisten dus nooit hoe erg hij leed of wat hij dacht.”

Als dat mijn zoon was geweest, dan had ik onze manager, Rob, een kopstoot gegeven en Ian mee naar huis genomen. Peter Hook

‘Keep calm and carry on’: het blijkt het levensmotto van Ian te zijn. Hoe zwaar z'n aanvallen ook zijn, nooit vraagt hij om een optreden uit te stellen of om zich ziek te melden. Z'n bandleden nemen het gretig voor lief. “Het enige wat we wilden doen is spelen, dus wanneer hij zei: ‘Het zal wel gaan', dan denk je alleen maar: ‘Bedankt!’”, zegt Peter. Toch blijkt net het vele optreden een trigger te zijn voor weer een nieuwe aanval. “Wanneer die idiote lichtman met de lichten begon te knipperen - ook al had je hem gezegd om dat niet te doen - dan kreeg Ian bijna meteen een aanval. Zijn ogen werden glazig en hij staarde in de verte, een minuut later viel hij stijf omver. De roadies moesten hem dan van het podium dragen. Veel mensen dachten dat het deel uitmaakte van een of andere act. Soms ging het meteen beter, andere keren moesten ik of manager Rob Gretton bij hem zitten en z'n tong vasthouden tot de aanval stopte.”

Zelfmoordpoging

Wanneer de druk hem te veel wordt, onderneemt Ian in april 1980 een eerste zelfmoordpoging. “Hij was erg dronken en sneed in z'n eigen arm”, herinnert Peter zich. “Volgens mij was dat een Iggy Pop-moment, uit pure frustratie.” Maar daar blijft het niet bij. “Hij nam een overdosis." Maar de zanger krijgt de tijd niet om te herstellen. Tony Wilson, eigenaar van platenlabel Factory Records, haalt hem uit het ziekenhuis en brengt hem rechtstreeks naar de repetitie. “We vroegen hem: ‘Alles goed met je, makker?’ en hij antwoordde: ‘Ja, prima, laten we verder doen.’ Als een volwassene en vader, voel ik me daar nu erg schuldig over”, zegt Peter. “Als dat mijn zoon was, dan had ik onze manager, Rob, een kopstoot gegeven en Ian mee naar huis genomen. Maar er waren toen genoeg dokters, consultants en psychiaters, en niemand van hen kon een oplossing aanbieden. Ongelofelijk.”

Mislukt optreden

Niet lang na die tweede zelfmoordpoging regelt manager Rob een optreden in Bury. Ian wil niet optreden en zijn collega’s hebben zelfs vervanging voorzien, maar toch wordt de zanger naar de concertzaal gebracht. Hij beklimt tegen beter weten in het podium, maar wanneer hij na een paar nummers niet meer verder kan, breken er relletjes uit. “Dat heeft hem gebroken", zegt Peter. Tony Wilson en z'n toenmalige echtgenote Lindsay Reade nemen Ian mee naar huis om te herstellen. “Ian was duidelijk in een slechte mentale staat, aangezien hij net uit het ziekenhuis kwam na een zelfmoordpoging", zegt Lindsay. “Hij was van streek door wat er gebeurd was, en volgens mij heeft hem dat meer kwaad dan goed gedaan. Hij gaf zichzelf de schuld. Ian was erg bedrukt nadien - ik denk dat hij geen woord gezegd heeft op de weg naar huis. Tony bleef maar zeggen hoe geweldig het was geweest, maar Ian kon dat niet inzien. Het enige wat hij zag, was hoe de band zonder hem verder ging. Hij voelde zich zo ver van hen verwijderd. Hij besefte dat hij vanwege zijn epilepsie niet meer kon optreden. Hij had een soort van hoogtepunt bereikt met ‘Closer’ en hij wist dat hij niet verder kon.”

Ik legde de schuld ook bij Factory, de platenmaatschappij. Ze hadden hem die optredens niet moeten laten doen. Lindsay Reade

Schuldgevoel

Op 18 mei 1980 slaagt Ian wel in wat hij al verschillende malen probeerde: hij hangt zichzelf op in z’n keuken. Z'n echtgenote Deborah, met wie hij op gespannen voet leefde sinds z'n affaire met de Belgische Annik uitlekte, vindt z'n levenloze lichaam terug. Een dag later zou de groep naar Amerika vertrekken, op tournee. Het had hun grote doorbraak kunnen worden, maar daar besliste het lot dus anders over. “We wisten allemaal dat Ian een beetje down was over onze reis naar Amerika", zegt fotograaf Kevin Cummins, die mee op tournee zou gaan. “Maar er was geen teken dat hij zichzelf iets zou aandoen. Rob zou hem 24 uur per dag hebben laten bewaken als hij had gedacht dat dat zou gebeuren.” Bij Lindsay overheerste achteraf vooral een schuldgevoel: “Het was zo’n zonde dat Annik niet bij hem was, want zij begreep hem. Maar je geeft ook jezelf de schuld, ik toch. Het was echt overweldigend, mijn schuldgevoel. Ik legde de schuld ook bij Factory, de platenmaatschappij. Ze hadden hem die optredens niet moeten laten doen. Ze hadden hem wat tijd vrij moeten geven."

Na Ians dood eindigt ook Joy Division. De resterende bandleden vormen een nieuwe groep, New Order. Een goede keuze, vindt Peter. “Als je ouder wordt, besef je dat het feit dat Joy Division stopte met te bestaan niet het ergste was. Het ergste was dat een dochter haar vader verloor. Ouders verloren hun zoon. Een vrouw verloor haar echtgenoot. Een geliefde verloor haar geliefde. Dát is het ergste. Want laten we eerlijk zijn: er zijn zoveel groepen. Er komt er zo weer een nieuwe.”

