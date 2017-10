Veerle en Nick doen boekje open over seksleven: "Onze passie zit ver boven het gemiddelde" TK

Bron: Story 0 Blind Getrouwd Celebrities Veerle en Nick zijn het voorbeeld dat programma's als 'Blind Getrouwd' kunnen werken. Het koppel is intussen nog steeds dolgelukkig samen, en zijn blijkbaar ook erg passioneel. In Story doen ze een boekje open over hun relatie.

De twee hebben soms nog steeds het gevoel dat het té goed loopt. "In het begin had ik ook mijn twijfels: het ging allemaal té goed, het leek wel een droom. Maar intussen voelt het heel vertrouwd aan", aldus Nick. En dat is wederzijds. "Ik heb steeds meer schrik om Nick te verliezen, ik had er onlangs zelfs een nachtmerrie over", lacht Veerle. "Ik kan hem gewoon niet meer missen."

Koppels die minder dan tien jaar samen zijn, vrijen gemiddeld twee keer per week, maar de passie bij Veerle en Nick is een stuk groter. "Wij zitten dan toch flink boven het gemiddelde!", klinkt het. De volgende stap in hun relatie? Een kindje. "Dat zal geen jaar meer duren. Gezien Veerles leeftijd kunnen we niet lang meer wachten, en ik wil ook heel graag papa worden", glundert Nick.

Tijdens het programma kregen alle koppels hulp van een relatietherapeut, en de twee gaan af en toe nog eens langs. "In het begin hadden we elke maand een gesprek met haar, en die neutrale kijk op ons huwelijk was soms wel handig. Ze heet ons leren aanvaarden dat verliefdheid overgaat, maar dat er echte liefde in de plaats komt." Daar horen natuurlijk ook kleine ergernissen bij. "Als Nick zijn tanden poetst, laat hij vaak de kraan openstaan. Pure waterverspilling! Ik kan het dan niet laten om de kraan toe te draaien." Nick pikt in: "Veerle is soms te perfectionistisch, haar enige minpuntje. Hangkasten moeten bijvoorbeeld tot op de millimeter juist hangen."

