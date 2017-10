Veerle Baetens stiekem getrouwd: "Een jaar geleden al, geen kat die het wist!" Dieter Bernaers TK

07u56 0 Celebrities Eindelijk is ze terug op de Vlaamse televisie. In ‘Tabula Rasa’, de nieuwe, prestigieuze zondagavondreeks op Eén, speelt Veerle Baetens (39) niet alleen de hoofdrol, ze heeft het verhaal ook mee geschreven. Maar ook aan haar eigen verhaal heeft ze een nieuw hoofdstuk gebreid: "Geert (Vlegels, de klankman die ze op de set van ‘Alias’ (2002) van Jan Verheyen leerde kennen, red.) en ik zijn stiekem getrouwd. Een jaar geleden al, geen kat die het wist. Tot nu. Hahaha!"

"Geert had jaren geleden al eens een aanzoek gedaan", aldus Veerle. "Toen heb ik de boot nog afgehouden. Ik ben een kind van gescheiden ouders, ik weet dat er niets in steen gebeiteld staat, zelfs niet de eeuwige trouw die je elkaar belooft. We hadden een prachtige dochter, een mooi huis op de buiten, wat kon dat boterbriefje me schelen? Maar uiteindelijk ben ik toch beginnen na te denken: juridisch is er nog altijd een verschil tussen wettelijk samenwonen en getrouwd zijn."

Het klinkt niet echt romantisch, maar dat was het wel. "Het was ook om romantische redenen, hoor. We zijn 15 jaar samen, hij is de man van mijn leven. Vorig jaar op 27 oktober zijn we getrouwd. Een speciale datum, want dat was de dag waarop we elkaar destijds voor het eerst gekust hebben. Het feestje was in beperkte kring, onze dochter Billie-Louise (9) was het bruidsmeisje en achteraf zijn we drie dagen met ons tweetjes naar zee geweest: zalig."

"De dag zelf wou ik echt wel privé houden, geen media. Dat lukte zonder problemen. En daarna hebben we er eigenlijk geen moeite voor hoeven te doen om het onder ons te houden. Ik vertel het nu wel omdat ik denk: ‘Waarom ook niet? Iedereen mag het weten.’"

Veerle vertelt ook honderduit over hoe ze zelf haar rol in 'Tabula Rasa' ontwikkelde. Ze volgde er zelfs balletles voor. "Zes maanden getraind voor enkele seconden beeld, maar ik wou absoluut de juiste houding hebben."