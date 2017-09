Veep-actrice Julia Louis-Dreyfus heeft borstkanker ib

Bron: ANP/BuzzE 2 EPA Julie Louis-Dreyfus won enkele weken geleden nog twee Emmy's voor haar optreden in Veep. Celebrities Actrice Julia Louis-Dreyfus, meervoudig Emmy-winnares, heeft borstkanker. Volgens Deadline kreeg ze de diagnose eerder deze maand te horen op de dag nadat ze voor de zesde keer op rij een Emmy Award won voor beste komische actrice voor haar rol in de HBO-serie Veep.

"Een op de acht vrouwen krijgt borstkanker. Vandaag ben ik een van hen"", schrijft de actrice op Instagram. ""Het goede nieuws is dat ik veel steun krijg van mijn familie en vrienden. Niet alle vrouwen hebben dit geluk. Dus laten we vechten tegen alle kankersoorten en van algemene gezondheidszorg realiteit maken"", aldus Julia.

HBO maakte onlangs bekend dat de comedyshow stopt na het aanstaande zevende seizoen, maar die beslissing was al genomen en staat los van de ziekte van de hoofdrolspeelster. De voorbereidingen voor het zevende seizoen gaan door, waarbij rekening wordt gehouden met Julia. ''Onze liefde en steun gaan uit naar Julia en haar familie'', laat HBO in een verklaring weten. ''We hebben er alle vertrouwen in dat ze dit doorstaat met haar gebruikelijke hardnekkige standvastigheid en levenslust. We zien uit naar haar herstel en terugkeer naar HBO voor het finaleseizoen van Veep."