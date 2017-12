Veel Vlamingen vragen het zich af: hoe rijk is Gert Verhulst? TDS

Hoe rijk is Gert Verhulst? Veel Vlamingen vragen het zich af. Het is dan ook één van de meest gegoogelde vragen over hem. “Mensen denken dat ik bij de rijkste mensen van België hoor, maar dat is in de verste verte niet waar. Ik heb geen 10 miljoen euro op mijn bankrekening staan als mensen dat zouden denken", zegt Gert tijdens het gesprek met Maarten en Dorothee.

"Heel mijn kapitaal of mijn vermogen zit vooral in Studio 100 en de verschillende parken. Ik ben iemand die een zeer rijkelijke wedde heeft vanuit mijn bedrijf waardoor ik niets tekort kom, maar ik weet niet wat mijn werkelijke waarde is. Dat zal ik pas weten de dag dat we het hier verkopen. Ik heb alles wat ik wil en ik ben heel tevreden op financieel vlak, maar in vergelijking met heel veel mensen, ook in Vlaanderen, stel ik heel weinig voor."

Zo kocht Gert zijn peperdure villa

Waar woont Gert Verhulst? Gert Verhulst woont, in tegenstelling tot wat mensen denken, samen met zijn vrouw Ellen Callebout in een villa in het West-Vlaamse Oostduinkerke. Maarten en Dorothee vroegen hem waarom hij net daar woont en niet dichter bij zijn bedrijf in Schelle? "Eigenlijk had die keuze vooral te maken met het huis”, vertelt Verhulst.

“Ik ben 10 jaar geleden in dat huis verzeild geraakt op een feestje samen met onder andere Wendy Van Wanten en ik was zo onder de indruk dat ik dacht: als ik ooit echt mijn droomhuis koop, dan is het dit. Een paar jaar later kwam ik het echt per toeval tegen op Immoweb en dan heb ik het gekocht. Ik woon er ongelooflijk graag, dit is mijn droomhuis en dat wist ik van de allereerste keer dat ik daar binnenkwam. 10 jaar geleden leek het huis totaal onbereikbaar en was het een soort van utopisch huis, vooral qua prijs dan."

Gênante ontmoeting met werknemer

Hoeveel personeel heeft Gert Verhulst in dienst? Gert Verhulst heeft ondertussen meer dan 1000 mensen in dienst. Iedereen persoonlijk kennen is onbegonnen werk, maar dat kan wel tot heel gênante situaties leiden. “Ik ben slecht in het onthouden van namen en gezichten, dus dat is al sowieso niet mijn grote sterkte”, lacht Gert.

“Toen ik eens op restaurant ging in Antwerpen, zat er iemand naast mij die ik van ergens kende, maar ik wist niet van waar. Op het einde van de avond had ik al een glas op en ik had meer en meer zin om te weten wie die persoon was. Toen ik het hem vroeg bleek die persoon al twee jaar voor mij te werken. Ik was echt om door de grond te zakken van schaamte. Dat was echt wel heel gênant”, vult hij verder aan.

