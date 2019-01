Veel drank en drugs, iconische foto’s en een relatie met Johnny Depp: het leven van enfant terrible Kate Moss TK

20 januari 2019

10u00 0 Celebrities Deze week blies Kate Moss, een van de laatste grote supermodellen, 45 kaarsjes uit. Ze vierde die mijlpaal op glamoureuze wijze in het Dorchester-hotel in Londen, samen met haar huidige steenrijke vriendje en enkele beroemde gasten. En vermoedelijk ook met sloten alcohol en een stevige portie drugs, want dat zijn twee dingen die Moss nooit heeft kunnen weerstaan. Een blik op het leven van het Britse enfant terrible.

Kate Moss werd ontdekt toen ze amper 14 jaar oud was. Een talentscout pikte haar in 1988 uit de menigte in Kennedy Airport in New York. Het schoolmeisje uit Croydon was toen een magere spriet midden in haar moeilijke tienerjaren, maar Sarah Doukas zag meteen het potentieel. Toch duurde het nog enkele jaren voor Moss echt doorbrak in de modewereld. Een van de redenen was dat ze nog op school zat, maar daarnaast ging het gezicht en het lichaam van de Britse meid ook lijnrecht in tegen het toenmalige schoonheidsideaal. Ze was amper 1,70 meter groot, had nagenoeg geen vormen - een echte girl next door naast de glamoureuze modellengeneratie van Cindy Crawford.

In 1990 werd haar carrière dan echt op gang getrokken. Moss haalde de cover van het invloedrijke modemagazine The Face, en haar guitige blik viel ook andere merken op. Het feit dat de zestienjarige Kate meteen naakt ging, gaf haar ook heel wat ruchtbaarheid. De boekingen kwamen voorzichtig binnenlopen, en toen Calvin Klein haar in 1993 inhuurde voor een grote campagne werd Moss plotsklaps een grote naam in de industrie. De jaren daarop werd ze onder meer het gezicht van Dior en Chanel, en haar campagnes voor Burberry wisten het ‘duffe’ merk weer populair te maken.

Achteraf gezien is het best opvallend dat net de campagnes met Calvin Klein haar echt op de modekaart zetten, want Kate zelf had allerminst goede herinneringen aan de shoot. Vooral het feit dat ze met Mark Wahlberg moest knuffelen (die toen nog een wannabe-rapper was, nvdr.), gaf haar bijna een paniekaanval. “Het voelde niet als mezelf”, vertelde ze achteraf. “Ik moest die spierbundel aanraken en voelde me daar niet goed bij. Ik heb daarna twee weken in bed gelegen.” Wahlberg was trouwens evenmin onder de indruk. Hij vond Moss allerminst aantrekkelijk. “Ze ziet eruit als mijn neefje”, liet hij optekenen.

De start van Moss’ carrière ontketende ook meteen een fikse discussie in de modewereld. Het haast graatmagere model - de term ‘heroin chic’ werd algauw ingevoerd - ging over alle tongen, en heel wat mensen vroegen zich af ze wel een gezond voorbeeld was voor jonge meisjes. Ondanks de polemiek werd het lichaam van Kate na verloop van tijd echter de nieuwe norm. Pas de laatste jaren gaan er weer stemmen op om modellen met ongezonde maten van de catwalk te weren.

Relatie met Johnny Depp

Kate scheerde niet alleen hoge toppen met haar modellenwerk. Toen ze in 1994 Johnny Depp wist te strikken, werd ze ook een echte socialite. Ze vormden in totaal nog geen vier jaar een paar, maar waren toch hét koppel van de nineties. De twee kenden echter een erg verziekte en moeilijke relatie - hij was toen 31, zij amper 20 -, waarbij vooral Kate erg geobsedeerd was door de knappe acteur. Ze belde hem op alle uren van de nacht op en wilde steeds weten waar en met wie hij uithing. Het duo had legendarische ruzies: na een van hun uitspattingen werd Depp zelfs gearresteerd omdat hij een hotelkamer (van 1.200 dollar per nacht) kort en klein had geslagen.

Tijdens haar relatie met Depp zakte Moss ook weg in de wereld van drank en drugs. De twee stonden bekend als ‘the druggiest couple’ van Groot-Brittannië. Velen vermoeden dat dat uiteindelijk ook de doodsteek voor het koppel was. Tegen 1998 had Depp het naar verluidt wel wat gehad met de dronken feestjes, maar had Kate geen zin om gas terug te nemen. De twee groeiden steeds verder uit elkaar en maakten er in 1998 definitief een eind aan, nadat Depp haar een ‘crazy bitch’ had genoemd.

Party Hardy

Het partygedrag van Moss werd na de breuk met Depp niet minder dan legendarisch. Ze zette voortdurend de bloemetjes buiten, vaak samen met collega Naomi Campbell, en kende daarbij geen remmingen. Drank, drugs en seks: Kate ging geen taboe uit de weg. Zo zou ze op een feestje ooit postgevat hebben naast de toiletten, waarna ze luidkeels vroeg ‘of er niemand zin had in een fuck’. Het feestje dat ze zélf gaf voor haar 30ste verjaardag, was naar verluidt zo decadent dat Gwyneth Paltrow na een tijdje gechoqueerd wegvluchtte. “Er was een grote orgie aan de gang in één van de grote kamers”, vertelde een van de aanwezigen later. “En Kate ging af en toe gezellig meedoen.” Klein detail: Kate was toen al moeder van haar dochtertje Lila.

Jarenlang kneep de industrie een oogje dicht tegen haar drank- en drugsverslaving, ook al verscheen ze vaak high of dronken op afspraken. Maar dat stopte in 2005, toen de Britse tabloids foto’s konden bemachtigen van Kate die een lijntje coke snoof. Er werd een ware heksenjacht geopend tegen ‘cocaine Kate’, die een hoop sponsorcontracten geannuleerd zag worden. Kate vertrok toen voor het eerst richting de afkickkliniek, al haalde dat nauwelijks iets uit. “Ik heb er heel veel bijgeleerd over alcohol”, grapte Moss later tegen een vriend, waarna ze een shotje achterover sloeg.

Een jaar lang kon het model nergens werk krijgen, al duurde die ban ook niet zo heel lang. In 2006 huurde Versace haar alweer in voor een grootschalige campagne, en zat de carrière van Moss weer op het juiste spoor.

Geen geluk in de liefde

Zo succesvol als Kate was in de modewereld, zo rampzalig verliep haar liefdesleven. Ze reeg de foute vriendjes aan elkaar, met Pete Doherty als een triest hoogtepunt. Van 2005 tot 2007 was ze samen met de frontman van de Babyshambles, en die relatie vertoonde veel gelijkenissen met haar tijd met Johnny Depp. De twee hadden onder meer openlijk ruzie op de Eurostar en werden zelfs aan de deur gezet op de NME Awards in 2007. De twee konden immers niet van elkaar blijven en werden betrapt toen ze samen de toiletten inslopen om een potje te vrijen. Toen ze later net hetzelfde probeerden in het steegje achter het gebouw, werden ze vriendelijk verzocht om naar huis te gaan.

Na Doherty leek het even alsof Kate de ware ontmoet had: ze startte een relatie met Jamie Hince, de gitarist van The Killers, en verloofde zich in 2011 met hem. Er volgde een groots huwelijk, dat breed uitgesmeerd werd in Vogue - inclusief een jurk van Galliano en 15 bruidsmeisjes. Maar ook die relatie liep uiteindelijk op de klippen: Hince en Kate gingen in 2016 uit elkaar, al komen ze nog steeds goed overeen.

Eeuwige rebel

Ondanks alle schandalen en zatte uitspattingen zal Kate Moss de geschiedenis ingaan als een van de laatste grote supermodellen, en als een eeuwige rebel. Ze vierde haar 40ste verjaardag (vijf jaar geleden) met een cover voor Playboy en stapte in 2011 al rokend de catwalk van Louis Vuitton op. Maar ze kreeg in 2012 ook een rol tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen, waarbij ze samen met onder meer haar feestmaatje Naomi de grote Britse mode-industrie mocht belichamen. Best indrukwekkend voor iemand van amper 45.