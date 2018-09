Veel beschuldigers bij strafbepaling Bill Cosby MVO

05 september 2018

06u29

Bron: ANP 0 Celebrities De aanklager in de zaak tegen Bill Cosby is van plan flink wat vermeende slachtoffers op te roepen voor de zitting waarin de straf van de gevallen komiek wordt bepaald. Dat blijkt uit de papieren die de officier van justitie indiende voor de behandeling van de zaak op 24 en 25 september.

In totaal zijn er zo'n 60 vrouwen die Cosby beschuldigen van seksueel misbruik. Een flink aantal van hen zegt daarbij gedrogeerd te zijn. Het overgrote deel van het vermeende misbruik was echter verjaard toen de aantijgingen aan het licht kwamen. Vorig jaar werd de zaak van slachtoffer Andrea Constand wel behandeld.

Na een eerste mislukte zaak, werd Cosby in april door een jury op drie punten schuldig bevonden. Voor elk misdrijf kan de 81-jarige komiek een celstraf van maximaal tien jaar krijgen. Hij zit thuis met een enkelband in afwachting van de strafbepaling later deze maand.

Amerikaanse media verwachten dat de aanklagers een voorbeeld nemen aan de misbruikzaak tegen oud-turncoach Larry Nassar. Begin dit jaar spraken 156 slachtoffers tijdens zijn strafzitting. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot 175 jaar cel.