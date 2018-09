Vanilla Ice in quarantaine-vliegtuig: "Met mij is alles goed" SD

05 september 2018

21u26

Bron: ANP 2 Celebrities Rapper Vanilla Ice (50) zat in het vliegtuig dat onder quarantaine was geplaatst in New York. Aan boord waren tientallen mensen ziek geworden, tot verrassing van de 'Ice Ice Baby'-artiest. Hij keek vreemd op toen na de landing talloze ambulances, brandweerwagens en politieauto's het toestel opwachtten.

"Ik ben net geland in New York, teruggekomen uit Dubai en nu zit ik vast in het vliegtuig met duizend politie-, ambulance- en brandweerwagens om ons heen. Dit is krankzinnig", twitterde Vanilla bij een video waarin hij de opgetrommelde hulpdiensten van achter zijn vliegtuigraampje filmt. "Schijnbaar zijn er meer dan honderd mensen ziek geworden op de onderste verdieping", zo laat hij kort daarna weten. "Ik ben blij dat ik boven zit. Het is namelijk een dubbeldeks vliegtuig."

Het toestel werd door de hulpdiensten onder quarantaine gezet. Een passagier vertelde The New York Times dat passagiers gedurende de hele vlucht vanuit Dubai op "slijmachtige" wijze aan het hoesten waren. Een bron binnen de politie zei tegen de krant dat tientallen passagiers kampten met ziekteverschijnselen. Daarop waarschuwde de piloot de autoriteiten, die besloten het toestel te isoleren nadat het was geland in de Amerikaanse stad.

Over het totale aantal patiënten deden tegenstrijdige verhalen de ronde. Volgens burgemeester Bill de Blasio zijn 19 mensen ziek geworden. Gezondheidsdienst CDC meldde in een verklaring dat zo'n 100 van de 521 passagiers onwel waren geworden. De symptomen bestonden uit hoesten en koorts. De autoriteiten stelden een onderzoek in en controleerden onder meer de temperatuur van passagiers. Uit onderzoek moet blijken waar zij precies aan lijden, maar de symptomen zouden wijzen op griep.

So I just landed from Dubai and now there is like tons of ambulances and fire trucks and police all over the place pic.twitter.com/i9QLh6WyJW Vanilla Ice(@ vanillaice) link

This is crazy. Apparently there is over 100 people sick on the bottom floor, so happy I’m up top, it’s a double-decker plane 380 Vanilla Ice(@ vanillaice) link