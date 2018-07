Vanessa Paradis in het paradijs: zon, zee, strand en liefdesgeluk in Biarritz SD

09 juli 2018

17u03 1 Celebrities Vanessa Paradis geniet samen met haar familie van een deugddoende vakantie in Biarritz, Frankrijk. De 45-jarige actrice werd er gisteren gespot aan het strand samen met haar kersverse echtgenoot Samuel Benchetrit (45) en hun kinderen.

Paradis trok samen met haar gezin naar de Franse badplaats om er te genieten van een zonnig dagje aan het strand. Op de foto's zien we een ontspannen Paradis genieten van het gezelschap van haar echtgenoot, moeder Corinne, schoondochter Saül Benchetrit (11), zoon Jack Depp (16) en diens vriendinnetje Astaria Dayne (16). Het gezin verblijft er in een vakantiehuisje op zo'n 200 meter van het strand.

Vanessa Paradis stapte zaterdag in intieme kring in het huwelijksbootje met de Franse filmregisseur Samuel Benchetrit. Het koppel koos volgens Le Parisien voor een huwelijk zonder toeters en bellen in Saint-Siméon, een klein dorpje met amper 900 inwoners ten westen van Parijs. Onder de aanwezigen waren Paradis' kinderen Lily-Rose (19) en Jack die ze kreeg met haar ex Johnny Depp, met wie ze veertien jaar een relatie had.