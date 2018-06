Vanessa Hudgens wordt prinses in nieuwe Netflix-kerstfilm KD

18 juni 2018

Vanessa Hudgens (29) wordt een prinses in de nieuwe Netflix-kerstfilm 'The Christmas Switch'. Dat maakte de ster zelf bekend op Instagram.

'The Christmas Switch' komt er na het ongeziene succes van 'A Christmas Prince'. Netflix wil blijven inzetten op het genre en brengt naast een vervolg op 'A Christmas Prince' ook een compleet losstaande film op de markt. Vanessa Hudgens, bij het jonge publiek bekend van haar rol in 'High School Musical', vertolkt de hoofdrol in het verhaal. Haar tegenspeler wordt Sam Palladio.

Het verhaal klinkt als dat van 'De Prins en de Bedelaar', dat al ontelbare keren verfilmd werd. Het wordt een hartverwarmende komedie over een hertogin en een gewone meid die als twee druppels op elkaar lijken. Ze wisselen voor het plezier eventjes van leven, maar de dingen worden ingewikkeld wanneer ze elk verliefd worden op iemand die hen voor de ander aanziet.