Vanessa Hudgens volgt twee diëten om slanke lijn te behouden... omdat ze binnenkort Catwoman speelt? MVO

16 juni 2019

09u00

Bron: Primo 6 Celebrities Actrice Vanessa Hudgens (30) laat haar slanke lijn absoluut niet aan het toeval over. Om haar looks te behouden, houdt ze zich aan twee verschillende strenge diëten. ‘Het is niet altijd makkelijk, maar het werkt wel’, meent ze.

In november vorig jaar liet Vanessa al weten dat ze begonnen was met ‘periodiek vasten’. Dat betekent dat ze enkel tijdens bepaalde uren van de dag mag eten en voor de rest van de dag niet. Vanessa kiest daarbij voor de strengste versie: enkel eten tussen twaalf uur ‘s middags en zes uur ‘s avonds. Het komt er dus op neer dat ze dagelijks 18 uur lang moet vasten. ‘De eerste twee weken waren héél moeilijk’, vertelt ze. ‘Daar ga ik niet over liegen. ‘s Avonds voor tv niet meer eten is lastig. Maar het went. Ik heb amper nog honger. En het positieve aspect is natuurlijk: tijdens de zes uur dat je wel mag eten mag je ook eten waar je zin in hebt. Ik hou enorm veel van pasta, pizza ... alles wat vol zit met koolhydraten. Ik zou me heel slecht voelen als ik ze uit mijn leven moest schrappen. Het periodiek vasten voorkomt dat. Zo voel je je toch niet echt alsof je iets mist.’

Tweede dieet

Maar één dieet is niet genoeg om het lichaam van een superster te behouden. ‘Af en toe stap ik over op het Ketogeen dieet’, legt ze uit. ‘Een dieet waarbij je veel gezonde vetten mag eten, maar geen koolhydraten.’ Het ketogeen dieet is wel een pak strenger dan gewoonweg wat vasten en zorgt voor sneller gewichtsverlies. Volgens Vanessa hoeft het echter helemaal geen slopende procedure te zijn. ‘Als je de juiste ingrediënten in huis hebt, is het perfect doenbaar. Ik eet bijvoorbeeld vaak amandelboter, als onderdeel van de gezonde vetten, en mijn ijskast zit altijd vol eieren, avocado’s, garnalen en groentjes. Je kan ook smoothies maken. Mijn favoriet is er eentje met Açai-bessen, blauwe bessen, bananen en kokosnootolie.’

Naast al dat diëten doet ze ook nog aan sport zodat ze in vorm blijft. ‘Ik voel me superenergiek. Tijdens het dieet kan ik nog perfect gaan sporten en dat doe ik dan ook.’ Schadelijk zou het volgens haar alvast niet zijn. ‘Ik leerde het kennen via een goeie vriendin en zij lijkt elk jaar jonger te worden!’

Catwoman

Waarom Vanessa zich elke dag zo inzet om haar figuur te behouden? Er doen geruchten de ronde dat ze binnenkort te zien zal zijn in de nieuwe Warner Bros-film ‘The Batman’, waarin ze de rol van de sexy Catwoman zou spelen. Vorige week werd alvast bekendgemaakt dat haar generatiegenoot en ‘Twilight’-acteur Robert Pattinson de rol van Batman op zich neemt. Catwoman, ofwel Selina Kyle, is zijn love-interest en soms ook de antagonist. Fans zijn alvast laaiend enthousiast en laten hun fantasie de vrije loop wat de filmlook van Hudgens betreft. Een grafisch ontwerper uit Melbourne ontwierp al een post van Vanessa in de iconische rol en één ding - naast de typische kattenoren - blijft hetzelfde: ze draagt een strakke, zwarte outfit. De hele dag rondlopen in een latexpakje? Je zou voor minder op je figuur gaan letten.