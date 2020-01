Vanessa Hudgens en Austin Butler na bijna negen jaar uit elkaar SDE

15 januari 2020

09u05

Bron: Us Weekly 0 Celebrities Het sprookje tussen Vanessa Hudgens (31) en Austin Butler (28) is voorbij: de twee acteurs zouden uit elkaar zijn. Dat schrijft Us Weekly. Het koppel was bijna negen jaar samen.

“Vanessa en Austin zijn officieel uit elkaar”, vertelt een bron aan Us Weekly. “Vanessa vertelt al haar naasten over de breuk.” Het is het einde van een romance die bijna negen jaar duurde - een eeuwigheid naar Hollywoodnormen.



In 2011 begonnen voor het eerst geruchten rond te gaan dat er iets romantisch gaande was tussen de ‘High School Musical’-actrice en de ‘Once Upon a Time in Hollywood’-acteur. Vanessa had zo’n jaar eerder gebroken met Zac Efron, maar het was meteen grote liefde met Austin. De twee hielden zich in de media eerder op de vlakte, al werden ze wel regelmatig samen gefotografeerd op festivals zoals Coachella. Ook op Instagram werden met de regelmaat van de klok liefdevolle beelden van hen beiden getoond. Maar de laatste foto van hen samen dateert al van oktober. Een teken aan de wand dat er iets gaande is?

“Het is moeilijk voor me om zelfs maar uit te drukken wat dat meisje voor me betekent", vertelde Butler in juli nog aan E! News. “Ik word elke dag zo door haar geïnspireerd en ik houd tot in het diepst van mijn ziel van haar.” In een interview dat begin deze maand verscheen in Cosmopolitan UK, toonde Hudgens zich overigens nog even lovend over haar (toen nog) geliefde. “We zijn nu acht jaar samen. Dankzij FaceTime, een goede communicatie, respect en vertrouwen blijven we verdergaan. Het langste dat we van elkaar verwijderd zijn geweest, was vier maanden. En dat was verschrikkelijk! Je begint het te haten om jezelf ‘Ik mis je’ te horen zeggen. Maar als het de juiste persoon is, dan zorg je dat het werkt.”

Butler en Hudgens hebben nog niet op de breuk gereageerd.