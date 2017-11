Vanessa Hoefkens zet prachtvilla in Marbella te koop Kurt Aerts

Twee jaar geleden verruilden Carl en Vanessa Hoefkens België voor het zonnigere Marbella. Tot ieders verrassing maken ze nu de omgekeerde beweging. Hun prachtige villa staat te koop. Het prijskaartje: 745.000 euro.

Het glamourkoppel woont sinds twee maanden terug in Knokke, samen met hun kinderen Milan (14) en Valentina (11). ‘We zijn al sinds september terug’, zegt Vanessa (43). ‘De kinderen moesten naar een nieuwe school en omdat de overgang van een Spaanse naar een Vlaamse school toch een moeilijke omschakeling is, wilden we op tijd terug zijn’.

Jullie leken er een droombestaan te leiden. Waarom dan die terugkeer?

Voor Carl was het ideaal: hij is vaak bezig met crossfit en met de Spaanse temperaturen kon hij altijd buiten trainen, maar de kinderen en ik hadden het moeilijk. We misten onze vrienden en familie. Ik vind het belangrijk dat de kinderen dicht bij de familie kunnen zijn, en dat vonden ze zelf ook. Ze wilden hun opa’s en oma’s vaker zien. Dat is de voornaamste reden.

Een huis in Marbella is nochtans een droom voor veel mensen.

Ik had het me toch anders voorgesteld. Wanneer je er op vakantie bent, zie je vooral de mooie dingen. Wanneer je er woont, is dat anders. Bovendien is Spanje een compleet ander land dan België. Met andere wetten en mensen. Ik kon er moeilijk aarden en voelde me vaak eenzaam. De kinderen hadden het op school ook niet makkelijk. Ze hadden er niet zoveel vrienden.

Vlaanderen is zo slecht nog niet?

Toen we vertrokken, was het een goede beslissing. Ik moest weg uit België. Ik had het even gehad. Maar soms moet je ergens weggaan om te beseffen wat je mist. Oké, het weer is niet altijd super, maar er zijn veel goede dingen. Vooral op familiaal vlak dan. Ik ben nogal aan mijn familie gehecht.

Het was geen optie om de villa als vakantiehuis te houden?

Als je er amper zult zijn, is dat zonde. Voor onze volgende vakantie zoeken we andere oorden op, want in Marbella hebben we net een héél lange vakantie achter de rug.