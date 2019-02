Vandaal vernielt wassen museumbeeld van P. Diddy kv

18 februari 2019

02u10

Bron: ANP, New York Post 0 Celebrities Een onbekende man heeft in New York het wassen beeld van rapper P. Diddy - echte naam Sean Combs - in het museum Madame Tussauds expres laten omvallen.

Volgens de politie gaat het om een blanke of latino man van in de 20 à 30 jaar oud. Hij wandelde zaterdag iets voor 21 uur het museum op Times Square binnen en trok naar de negende verdieping, waar het beeld zich bevond. Daar duwde hij het beeld omver, waardoor het hoofd van P Diddy afbrak en wegrolde.

De vandaal zorgde voor 300.000 dollar aan schade. Hij wist het museum te verlaten voordat iemand de plaats delict ontdekte.







P. Diddy, ook gekend onder de pseudoniemen Puff Daddy, Diddy en Diddy-Dirty Money, was nauw betrokken bij de productie van zijn wassen evenbeeld in 2009. Zijn persoonlijke kapper, Curtis ‘De Barbier’, werd zelfs geconsulteerd voor de creatie van het beeld, volgens een artikel op showbizzwebsite ‘Guest of a Guest’. Het beeld kreeg dezelfde outfit als degene die P Diddy droeg in zijn advertentie voor zijn parfum ‘I am King’. Bovendien zou P Diddy’s team ervoor gezorgd hebben dat de museummedewerkers flesjes parfum ter beschikking hebben om zijn beeld naar ‘I am King’ te doen ruiken.