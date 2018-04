Vandaag op Instagram: 'Insta-officieel', rodeo in New York en platte rust voor Matteo Simoni DBJ

03 april 2018

18u24

Bron: Instagram 0 Celebrities Elke dag valt er wat te beleven op Instagram. Blijft op de hoogte van alle BV-nieuwtjes via dit leuke overzicht.

Eindelijk konden de twee het van de daken schreeuwen: Pommeline en Fabrizio zijn een koppel. En zoals dat dan gaat bij bekendheden: dat moet 'Instagram-officieel'.

Actrice Joke Emmers toonde zich aan het brede publiek als de immer goedlachse quizkandidaat in 'De Slimste Mens ter Wereld'. Vandaag waagde ze zich aan een job bij de wegenwacht, al viel de auto wel wat klein uit.

Gele auto! 🚕🚕🚕 📸 @daandijs Een foto die is geplaatst door null (@jokeemmers) op 02 apr 2018 om 10:29 CEST

Lesley-Ann Poppe werkt hard. Ze was op weg naar 100kg, maar intussen weegt ze nog maar 70kg. Dat kon ze waarschijnlijk niet zonder haar gezin.

Heel.mijn.hart.❤️🦁 Een foto die is geplaatst door null (@lesleyannpoppe) op 03 apr 2018 om 15:00 CEST

Model en voormalig JIM-vj Elisa Guarraci moest thuisblijven door haar zieke peuter. Wel ideaal om met de hond te gaan wandelen.

Met een zieke peuter thuis[en dus ook op mijn werk] = héel blij worden van een grote wandeling met Inuman Nobu 💙 #wereout 👋🏼 Een foto die is geplaatst door null (@elisaguarraci) op 03 apr 2018 om 15:11 CEST

Het gaat hard voor Matteo Simoni. Zijn filmarmen rijken inmiddels bijna tot Hollywood, een beetje rust is dus wel op zijn plaats.

KAAS? #defilm Een foto die is geplaatst door null (@simonimatteo) op 03 apr 2018 om 14:02 CEST

Saartje Vandendriessche is niet als alle andere. "Niet alle vrouwen houden van diamanten en mooie auto's", zegt ze.

Not all women like diamonds and nice cars! #passionforsports #healthywoman #lovenature💚 #horseriding #altijdenergie #natuurwerkthelend #mentalpower #mentalwarrior @sarahbelien Een foto die is geplaatst door null (@saartjevddriessche) op 03 apr 2018 om 12:03 CEST

Voor een televisieprogramma op één is Kobe Ilsen op bezoek in New York. Vooral de stier op Wall Street moest blijkbaar nog bedwongen worden.

Tijdens het werk kruip ik al ‘s graag ergens op. #opéén #newyork Een foto die is geplaatst door null (@kobeilsen) op 03 apr 2018 om 16:59 CEST