Vandaag op Instagram: een zieke, een mini-diva en echte broederliefde KD

30 maart 2018

17u00

Bron: Instagram 0

Elke dag valt er wat te beleven op Instagram. 'Slimste Mens'-winnaar staat voor een moeilijke taak, Karen Damen verwelkomt WiFi'ke en Gunther Levi moet aan het werk. Blijf op de hoogte van alle BV-nieuwtjes via dit leuke overzicht.

Hoe schattig! Karen Damen verwelkomt WiFi, haar nieuw huisgenootje.

Welkom WiFi! 😻 @antonyvanderwee @skyvanderwee Een foto die is geplaatst door null (@karendamen) op 29 mrt 2018 om 19:14 CEST

Dikke pech voor An Lemmens. Het 'Belgium's Got Talent-jurylid ligt ziek te bed. "Dat is dan de start van een heerlijke paasvakantie", aldus An op Instagram.

Dat is dan de start van een heerlijke paasvakantie 😭😰😩 Een foto die is geplaatst door null (@anlemmensofficial) op 30 mrt 2018 om 14:40 CEST

Echtgenote Charlotte heeft Gunther Levi aan het werk gezet. Koude wind of niet, de Romeo mag het terras schoonspuiten.

Ook al is het friskes , het is lente , dus we zullen maar eens aan het terras beginnen ☺️ #lente #terrasschoonmaken Een foto die is geplaatst door null (@guntherlevi) op 30 mrt 2018 om 10:10 CEST

Divastreken, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Lou, het dochtertje van Joe-stem Anke Buckinx, heeft dat goed begrepen.

Wij spelen graag het paparazzispelleke op Hasselt Boulevard. ‘NO PICTURES PLEASE’. 🖕🏻😎 Een foto die is geplaatst door null (@abuckinx) op 29 mrt 2018 om 19:40 CEST

'Slimste Mens' Xavier Taveirne wacht een moeilijke taak die veel herinneringen naar boven brengt.

Het huis van meme en pepe leeghalen. Veel herinneringen en af en toe jezelf tegen komen. Een foto die is geplaatst door null (@ksavjee) op 30 mrt 2018 om 14:49 CEST

Een leuke vanop de set van 'Thuis': "Frank doet er alles aan om Luc te helpen. 🐻 En ook achter-de-schermen is die 'broederliefde' voelbaar! 😍 Fijn weekend allemaal (of nog beter: VAKANTIE! 🤘) Geniet en geniet nog harder!"