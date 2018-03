Vandaag op Instagram: een hulpvaardige koe, een gouden bruiloft en een vos met streken KD

23 maart 2018

17u03

Bron: Instagram 0 Celebrities Elke dag valt er wat te beleven op Instagram. Bartel Van Riet krijgt hulp uit onverwachte hoek, er is iets met de oren van De Romeo's en Kürt Rogiers zit aan de feestdis. Blijf op de hoogte van alle BV-nieuwtjes via dit leuke overzicht.

"Soms zijn koeien hulpvaardig", vindt Bartel Van Riet. Wat de bijdrage van Bernadette, het kalfje dat de presentator en zijn vrouw Dorien afgelopen zomer als huwelijkscadeau kregen, precies is, is niet helemaal duidelijk.

Soms zijn koeien hulpvaardig !! #bernadette #denherberg Een foto die is geplaatst door null (@bartelvanriet) op 23 mrt 2018 om 11:10 CET

Nee, er scheelt niks met de oren van Davy Gilles. De zanger is met z'n collega-Romeo's in een hoorcentrum in Hasselt waar ze nieuwe oortjes krijgen om hun optredens nóg beter te maken.

Nieuwe in-ears monitors voor onze opredens bij Aurilis. #hasselt Een foto die is geplaatst door null (@davygilles) op 23 mrt 2018 om 12:26 CET

"Time flies. Vandaag zijn twee hele grote schatten van me vijftig jaar getrouwd. Papa en mama, gefeliciteerd", schrijft Kürt Rogiers. Ook van de redactie van harte proficiat, vader en moeder Rogiers.

#timeflies vandaag zijn twee hele grote schatten van me 50 jaar getrouwd. Papa en mama gefeliciteerd #goudenjubeleum Een foto die is geplaatst door null (@kurtrogiers) op 23 mrt 2018 om 11:52 CET

De vossen van de VRT - er zijn meer dan 50 vossenburchten geteld op de terreinen van de openbare omroep - zijn een hot item. Zelfs de BBC besteedde er aandacht aan. Radio 2-stem Kim Debrie heeft er ook eentje gespot: "De VRT-vos maakt zich klaar voor het weekend", schrijft ze.

De VRT-vos maakt zich klaar voor het weekend! 🤗 @radio2vrt Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 mrt 2018 om 16:02 CET

Styliste Lien Degol trakteert ons op een foto uit de oude doos. "Mijn kleine zus Nele en ik", lezen we. "Ik was me aan het klaarmaken voor een feestje, zij rolde met haar ogen. Ik was altijd overdressed."

"Of hier mss underdressed #niteveelstof 😁❤️😍🔥📸☃️🔥", grapt collega-stylist Jody Van Geert. "Die vestttttttt heb je die nog?" wil Kate Ryan weten.

1985☄️My little sister Nele and me🙏🏻Me getting ready for a party💄She was rolling her eyes🙄🙄🙄I was Always overdressed 🤣🤣🤣 Een foto die is geplaatst door null (@liendegol) op 23 mrt 2018 om 08:36 CET