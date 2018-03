Van zingen tot acteren en model zijn: Harry Styles kan het allemaal én wordt zelfs de nieuwe Robbie Williams genoemd Jolien Boeckx

15 maart 2018

05u00 0 Celebrities Harry Styles (24) heeft One Direction, dé boysband van de jongste jaren, vlotjes achter zich gelaten. Met zijn eerste eigen plaat, maar ook op het podium. Morgenavond bewijst hij in het Antwerpse Sportpaleis, zijn solodebuut in ons land, dat hij ook alleen zijn mannetje kan staan. Wordt hij de nieuwe Robbie Williams?

Het gaat meer dan goed met Harry Styles. Modehuis Gucci bombardeerde hem tot nieuw gezicht, en na zijn gesmaakte acteerdebuut in ‘Dunkirk’ wordt hij zelfs genoemd als nieuwe James Bond nu Daniel Craig er stilaan genoeg van heeft. De Gucci-outfits en het betere acteerwerk zullen morgen vast van pas komen wanneer het showtime is in Antwerpen. Maar wat brengt Styles op muzikaal vlak? Als we één ding zeker mogen verwachten tijdens ‘Harry Styles Live On Tour’, dan zijn het duizenden gillende vrouwen die zijn debuutsingle ‘Sign Of The Times’ meezingen. Die ballad kwam vorig jaar in april uit en werd meteen een wereldwijde hit. Een maand later volgde de eerste soloplaat: ‘Harry Styles’. Alle nummers op dat album staan op de setlist, en als kers op de taart serveerde Harry tijdens eerdere concerten ook twee gloednieuwe songs: ‘Anna’ en ‘Medicine’. En ook al is hij One Direction meer dan ontgroeid, toch verloochent hij zijn afkomst niet. «Deze band gaf me álles en veranderde m’n hele leven», zei Styles onlangs nog. Als eerbetoon brengt hij morgen ‘Stockholm Syndrome’, ‘If I Could Fly’ en uiteraard de monsterhit ‘What Makes You Beautiful’.

Niks is taboe

Buiten een gillende massa worden er vast ook een paar tranen gelaten tijdens het concert. Harry laat net zoals de gewezen componist Harry Nilsson — zijn grote voorbeeld — geen emotie onbezongen. «Niks is te intiem om in een song te stoppen.» De eenzaamheid van het leven on the road, z’n stukgelopen relatie met Taylor Swift of zijn worsteling met de roem: niks is taboe. «Ik voelde nooit de nood om mij te verantwoorden over wat ik doe in mijn privéleven, maar ik vind het leuk dat ik al die zaken nu in nummers kan verwerken. Ik vind het gemakkelijker om mijn gevoelens toe te vertrouwen aan een instrument dan aan een persoon.»

Vaak wordt Styles vergeleken met Robbie Williams. De twee delen niet alleen hun Britse roots, maar ook een zeer succesvol boysbandverleden. En net als de ex-Take That-zanger lijkt ook Harry geen eendagsvlieg te worden als soloartiest. Misschien is iedereen over enkele jaren zelfs al vergeten dat hij ooit tot One Direction behoorde. Net zoals geen kat zich nog herinnert dat Justin Timberlake tot het sterrendom werd gekatapulteerd dankzij *NSYNC.

Jongste miljonair

Styles heeft trouwens al twee nieuwe albums in de pijplijn zitten. En dat is ook Robbie Williams niet ontgaan. Onlangs zei hij: «Ik vroeg Bruno Mars en Max Martin (Zweedse songwriter die liedjes schreef voor sterren als Britney Spears, Taylor Swift, red.) vorig jaar om samen te werken, maar ik kreeg geen antwoord. Toen ik Harry Styles tegen het lijf liep, vroeg ik hem met wie hij zoal muziek maakt. ‘Oh, ik ben net terug van een weekje jammen met Bruno en vlieg nu richting Max.’ Tja...», lachte hij. «De mensen zijn dol op Harry omdat hij gewoon zichzelf is. Wat dat betreft, heeft hij al gewonnen.» Ook als we zijn bankrekening mogen geloven, want Styles is met meer dan 63 miljoen euro de jongste miljonair ooit in de muziekwereld.

In totaal zal hij op het einde van deze wereldtournee meer dan 80 concerten gespeeld hebben. Styles is al on the road sinds september. Tot midden december werkte hij deel één af, het tweede deel startte afgelopen zondag in Zwitserland. Maar van routine bleek gisteren bij onze noorderburen in de Ziggo Dome nog lang geen sprake.

Voor de late beslissers: er zijn nog een paar tickets voor zijn concert te verkrijgen via Teleticketservice.