Van Weinstein tot De Pauw: al deze beroemdheden werden intussen beschuldigd van onfrisse praktijken

Begin oktober stapten verschillende slachtoffers van seksuele intimidatie en aanranding naar buiten, en plaveiden zo de weg voor andere vrouwen (en mannen). De ene na de andere ster werd de afgelopen maanden beschuldigd van ongewenste praktijken, en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Een overzicht van het Weinstein-effect.

1. Harvey Weinstein

5 oktober

Op 5 oktober liet de New York Times de bom barsten: in een exposé maakte de krant bekend dat de filmmagnaat sinds de jaren ’90 minstens acht keer tot een minnelijke schikking kwam met slachtoffers van zijn losse handjes. In de dagen erna kwamen meer dan 80 vrouwen naar buiten met verhalen over ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Onder meer Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow en Kate Beckinsale bevestigden de onfrisse verhalen. Hollywood besefte dat dit niet onder de mat kon worden geschoven, en nam massaal actie. Weinstein werd onder meer uit zijn eigen bedrijf gezet en zijn vrouw vroeg de scheiding aan.

2. Ben Affleck

10 oktober

Nog geen week na Weinstein kwam ook acteur Ben Affleck in woelige wateren terecht. Hij was een van de eersten die toegaf dat hij wist dat de producer ‘een walgelijke vent’ was, maar werd daarna zelf beschuldigd. Onder meer actrice Hilarie Burton postte een oude video waarin Affleck haar betastte tijdens een interview. De Oscarwinnaar liet weten dat hij ‘zich ongepast had gedragen’ en verontschuldigde zich. Sindsdien hult hij zich in stilzwijgen.

3. Roy Price

12 oktober

De naam zegt je waarschijnlijk weinig, maar Price is het hoofd van Amazon Studios. Hij werd door een van zijn producers beschuldigd van ongewenst gedrag: hij zou haar meermaals voorgesteld hebben om seks te hebben, ook al was de dame lesbisch én getrouwd met kinderen. Price werd meteen op non-actief gezet en nam later ontslag. Hij heeft echter nooit zelf gereageerd.

4. Lars von Trier

15 oktober

Ze noemde geen namen, maar toen Björk ‘een Deense regisseur met wie ze ooit samenwerkte’ beschuldigde van ongewenst gedrag, wist iedereen dat het over Von Trier ging. Hij was immers de enige met wie ze ooit op de set stond. “Toen ik de regisseur afpoeierde, strafte hij mij door het verhaal te creëren dat ik de moeilijke was”, klonk het. De regisseur doet haar getuigenis af als onzin, en ook de producent gelooft het verhaal niet. “Voor zover ik mij herinner, waren wij de slachtoffers. Die vrouw was sterker dan Lars en ik en ons bedrijf bij elkaar.”

5. Chris Savino

17 oktober

Meer dan 12 vrouwen hebben Savino, een van de grote namen bij Nickelodeon, intussen beschuldigd van ongewenst gedrag. Het brein achter de show ‘The Loud House’ werd niet veel later ontslaan. Zelf liet hij weten “zich diep te schamen voor zijn gedrag”.

6. Jappe Claes

20 oktober

Ook dichter bij huis kregen enkele bekenden klappen: eind oktober werd de samenwerking tussen de Vlaamse acteur Jappe Claes - bekend van onder meer ‘Daens’ en ‘De Zaak Alzheimer’ - en het Nationale Theater in Den Haag stopgezet wegens aanhoudende geruchten van ongewenst gedrag. Er circuleerden al jaren verhalen dat de acteur, die vroeger ook lesgaf, er verhoudingen met zijn studentes op nahield. Verschillende van die studentes traden vervolgens naar buiten en lieten weten dat die ‘relaties’ niet echt met wederzijdse toestemming waren. Claes zelf noemde de aantijgingen ‘leugens’ en liet weten dat ‘iemand hem wilde kapotmaken’.

7. James Toback

22 oktober

Deze producent en regisseur werd wat later dan Weinstein aangeklaagd, maar zijn praktijken bleken minstens even erg. Meer dan driehonderd (!) vrouwen, onder wie actrices Julianne Moore, Selma Blair en Rachel McAdams, beschuldigen hem er onder meer van te masturberen in hun bijzijn. De 71-jarige man werd daarna gedumpt door zijn agent. Toback liet het er echter niet bij en sloeg terug in een interview met Rolling Stone, waarin hij met veel scheldwoorden duidelijk maakte dat ‘hij die vrouwen nooit ontmoet had, of zich dat toch niet kon herinneren’.

8. Terry Richardson

23 oktober

Deze modefotograaf was ooit de lieveling van de fashionbladen, tot verschillende modellen hem eind oktober beschuldigden van seksuele intimidatie. Richardson verdedigde zich door te zeggen dat “veel van de shoots seksueel en expliciet van aard waren, maar dat alle modellen toestemming gaven”. Grote uitgever Condé Nast liet echter al weten dat ze niet meer met hem zullen samenwerken.

9. George H.W. Bush

25 oktober

Niet alleen in Hollywood regent het beschuldigingen; ook in de politieke wereld vallen heel wat grote namen van hun sokkel. Zo werd ex-president George Bush (de oude) door drie vrouwen beschuldigd van losse handjes tijdens het nemen van een foto. Een woordvoerder liet weten dat de 93-jarige man zich verontschuldigt, maar dat hij geen kwaad bedoelde. “Doordat hij in zijn rolstoel zit, raakt zijn arm altijd de billen van de persoon waarmee hij poseert.”

10. Kevin Spacey

29 oktober

Acteur Anthony Rapp, die momenteel meespeelt in de nieuwe Star Trek-serie, verweet Spacey hem betast te hebben toen hij amper 14 was (en Spacey 27). Hij bleek niet de enige, want verschillende andere mannen maakten soortgelijke feiten mee. De acteur ontkende de aantijgingen niet, maar haalde zich wel de woede van heel wat mensen op de hals omdat hij tijdens zijn ‘verontschuldiging’ ook meteen uit de kast kwam als homoseksuele man. Hij werd intussen door Netflix ontslaan uit ‘House of Cards’ en werd ook al uit een van zijn opkomende films geschrapt.

11. Jeremy Piven

30 oktober

Er traden intussen al vier vrouwen naar buiten die de Entourage-acteur beschuldigen van aanranding. Hij zou een van hen ‘besprongen’ hebben op een feestje, en zich ook ontbloot hebben. Zelf ontkent hij ten stelligste: “Deze beweringen zijn compleet verzonnen. Ik zou me nooit opdringen aan een vrouw, en daarmee uit."

12. Brett Ratner

1 november

De derde producer die zijn carrière zag ontploffen, was Brett Ratner. Zes vrouwen beschuldigden hem van verkrachting, aanranding en ongewenste praktijken zoals masturberen voor hun ogen. Zelf is hij er zeker van dat ‘zijn naam gezuiverd zal worden eens de huidige mediastorm gaat liggen’, maar hij mag intussen toch al niet meer werken voor Warner Bros.

13. Dustin Hoffman

1 november

Volgens schrijfster Anna Graham Hunter werd ze op de set van ‘Death of a Salesman’ lastiggevallen door Hoffman. Ze was toen 17. Niet veel later volgde een tweede vrouw met een soorgelijk verhaal: Hoffman zou agressief toenadering gezocht hebben. De acteur heeft zich intussen verontschuldigd: “Ik heb alle respect voor vrouwen en vind het vreselijk dat ze zich oncomfortabel voelden. Het spijt me, ik ben zo niet.”

14. Ed Westwick

6 november

De knappe Gossip Girl-acteur kwam begin deze maand in opspraak nadat een jonge vrouw hem ervan beschuldigde haar verkracht te hebben in 2014. Ze diende ook klacht in bij de politie. De vrouw kreeg twee dagen later bijval van een andere dame, die hetzelfde beweerde. Westwick zelf ontkent alles met klem. “Ik heb niets te maken met zo’n vreselijk gedrag. Ik ken deze vrouwen niet en ik heb nooit iemand gedwongen tot seks.” De zaak wordt onderzocht door de LAPD en in tussentijd worden zijn tv-series uitgesteld.

15. Steven Seagal

8 november

Over Seagal doen al jaren geruchten de ronde, maar het was Portia de Rossi (vrouw van Ellen Degeneres) die uiteindelijk echt een boekje opendeed over de acteur. Ze vertelde hoe hij tijdens een auditie zijn leren broek openritste ‘omdat het belangrijk was om ook buiten de set goede seksuele chemie te hebben’. Haar verhaal kreeg niet veel later extra vaart toen een tweede slachtoffer naar buiten trad. Seagal zelf heeft echter nog niet gereageerd.

16. Jeffrey Tambor

8 november

Tambor wordt door twee vrouwen beschuldigd van ongewenste seksuele aandacht, inclusief aanrakingen. De 73-jarige Hollywood-veteraan, onder andere bekend van zijn rol als vader Sid Garner in 'The Hangover', ontkent in alle talen. “Als mijn gedrag opgevat werd als agressief, bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan. Het idee dat ik opzettelijk iemand zou lastig vallen is echter simpelweg niet waar.” Hij is intussen wel boos opgestapt bij Amazon-serie ‘Transparent’.

17. Mariah Carey

8 november

Jawel, er staat ook een vrouw in de lijst. Een ex-bodyguard van Mariah Carey beschuldigt de diva van seksuele intimidatie: ze zou zich met opzet gehuld hebben in doorzichtige niemendalletjes en zichzelf ook aangeraakt hebben voor zijn neus. In hoeverre de beschuldigingen waar zijn, is niet helemaal duidelijk. De man eist een fikse schadevergoeding en dreigt met een rechtszaak.

18. Louis C.K.

9 november

Deze comedian en producer wordt door vijf vrouwen beschuldigd zich misdragen te hebben. Hij zou zich onder meer ontbloot hebben en gemasturbeerd hebben in hun bijzijn. De man ontkent niet: “Deze verhalen zijn waar. Ik heb spijt van mijn daden.” Zijn carrière lijkt intussen voorbij: verschillende bedrijven hebben de samenwerking met hem stopgezet, en er werd al een film gecanceld.

19. Charlie Sheen

9 november

De omstreden acteur is alweer een schandaal rijker, want hij zou tienerster Corey Haim aangerand hebben in 1986, toen ze samen aan een film werkten. Dat zegt een vriend van de acteur. Haim zelf kan het verhaal echter niet bevestigen, want hij overleed in 2010 aan de gevolgen van zijn drugsverslaving. Sheen zelf ontkent ‘categoriek’.

20. Roy Moore

9 november

Bij ons een onbekende, maar in de Verenigde Staten is Moore een bekende conservatieve rechter en politicus. Het feit dat hij seksuele relaties onderhouden zou hebben met vijf tieners, doet zijn imago dan ook geen goed. De Republican National Committee heeft intussen haar financiële steun al teruggetrokken. De 70-jarige Republikein ontkent alles en zegt dat het leugens zijn van de pers en de Democraten. Verder laat hij weten ‘dat hij nooit met een meisje gedatet heeft zonder de toestemming van haar moeder’.

21. Bart De Pauw

9 november

En toen barstte ook de bom in Vlaanderen: De Pauw maakte op donderdag 9 november zélf bekend dat hij aan de deur werd gezet bij de VRT wegens meldingen van ongepast gedrag, waaronder ongewenste expliciete sms’jes en stalking. Hij ontkende eerst de hele zaak, maar ging later toch over tot verontschuldigingen. “Ik ben tot inzicht gekomen dat mijn speelse of flirterige manier van omgaan niet door iedereen gesmaakt wordt.” Er zouden zich intussen meer dan tien vrouwen gemeld hebben met soortgelijke verhalen.

22. Andrew Kreisberg

10 november

Television producer and writer Andrew Kreisberg, who co-created "The Flash" and "Supergirl," has been suspended amid sexual harassment claims https://t.co/TlHaA6Hmaq pic.twitter.com/ph15apwaIe CNN(@ CNN) link

Als executive producer van grote series als ‘Arrow’, ‘Supergirl’ en ‘The Flash’ is Kreisberg geen onbekende in Hollywood. Meer dan een dozijn mensen beschuldigen hem inmiddels van seksuele intimidatie. Zelf heeft hij het over ‘knuffels of een kus op de wang’, maar ontkent verder alles. Hij werd intussen geschorst door Warner Bros.

23. George Takei

10 november

Star Trek-fans konden hun oren niet geloven toen ook Takei in opspraak kwam in de Weinstein-nasleep. Ex-model Scott Brunton beschuldigt de 80-jarige man ervan hem gedrogeerd en aangerand te hebben in 1981. Takei liet weten ‘dat de gebeurtenissen nooit plaatsgevonden hebben’. “Wie me kent, weet dat seksuele daden zonder toestemming indruisen tegen mijn persoonlijke waarden. Deze beschuldigingen zijn erg pijnlijk voor mij.”

24. Mark Schwahn

13 november

One Tree Hill-bedenker Mark Schwahn ook door cast The Royals beschuldigd https://t.co/xc3KLTCsyY pic.twitter.com/lmmSVt258Y nlnieuwsvolger(@ nlnieuwsvolger) link

Schwahn, bedenker van de serie ‘One Tree Hill’, zou jarenlang ongepast gedrag vertoond hebben op de set. Zo zou hij seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt en actrices hebben betast, vertelde scenariste Audrey Wauchope in een open brief. Ook liet hij ongevraagd naaktfoto’s zien van een actrice met wie hij een affaire had. De open brief werd ondertekend door beroemde castleden als Sophia Bush, Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz en Danneel Harris. Hij heeft niet gereageerd op de beschuldigingen.

25. Al Franken

16 november

Senator Al Franken kreeg er vorige week flink van langs in de VS nadat ex-Playboy-model Leeann Tweeden een foto postte waarin Franken haar betast terwijl ze slaapt. Er volgde nog een tweede slachtoffer. Hij sloeg al snel mea culpa en verontschuldigde zich publiekelijk voor zijn daden. Hij stelde zelfs voor om een onderzoek naar hem in te stellen in de senaat.

26. Sylvester Stallone

16 november

Ook gevierd acteur Stallone kwam in opspraak vorige week. Hij werd ervan beschuldigd een 16-jarig meisje tot seks gedwongen te hebben in de jaren ’80. Hij deed dat naar verluidt samen met zijn bodyguard en bedreigde de fan met geweld als ze niet deed wat hij wilde. De ster ontkent de feiten categoriek, en ook zijn ex-vrouw doet het hele verhaal af als ‘onzin’.

27. Ryan Seacrest

17 november

De bekende Amerikaanse televisie- en radiopresentator werd vorige week beschuldigd door een styliste van tv-zender E! Entertainment. Wat hij precies gedaan zou hebben, is niet helemaal duidelijk. Seacrest ontkent in ieder geval: “Als ze zich niet gerespecteerd voelde, dan spijt me dat, maar ik ontken deze roekeloze beweringen.” De dame in kwestie zou een miljoen dollar vragen aan schadevergoeding. E! onderzoekt de zaak.

28. Charlie Rose

20 november

Minstens acht vrouwen getuigen dat de Amerikaanse televisiepresentator Charlie Rose ongewenst seksueel gedrag tentoon spreidde. Hij zou hen onder meer betast hebben en lastig gevallen hebben met vieze telefoontjes. De man bekende deels: “Ik heb me soms ongevoelig gedragen. Maar ik geloof niet dat al deze verhalen waar zijn. Ik dacht altijd dat het om wederzijdse gevoelens ging.”

29. John Lasseter

21 november

Sinds gisterenavond ligt ook het hoofd van Pixar en Walt Disney Animation onder vuur. De man is regisseur en schrijver van succesvolle animatiefilms zoals de ‘Toy Story’-reeks, ‘A bug’s life’ en ‘Cars’, en heeft twee Oscars op zijn naam staan. Hij zou ongepast gedrag vertoond hebben, waaronder ongewenste zoenen, handtastelijkheden en seksueel getinte opmerkingen. Hij verontschuldigde zich bij iedereen ‘die ooit een ongevraagde knuffel van hem kreeg’ en neemt zes maanden verplicht verlof.