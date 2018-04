Van straatarm tot steenrijk: deze wereldsterren stonden eerst op rand van financiële afgrond TDS

21 april 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities De Hollywoodsterren hebben alles waar velen van dromen: een bloeiende carrière, glitter en glamour, en vooral meer dan genoeg geld op de rekening. Toch was dat voor velen onder hen lang niet altijd zo. Je zou het misschien niet verwachten, maar deze sterren zaten financieel compleet aan de grond voor ze werden ontdekt.

Chris Pratt: rookte dagenlang wiet in een busje op Hawaii

Acteur Chris Pratt heeft een geschat vermogen van bijna 14 miljoen euro. Maar voor hij schitterde in kaskrakers als 'Jurassic World' en 'Guardians of the Galaxy', was Pratt een schoolverlater die in een busje leefde op Hawaii.

"Ik bracht de dag door met drinken en wiet roken, en werkte het minimum aantal uren. Die 15 tot 20 uur werken per week brachten net genoeg op om mijn benzine, eten en wat visgerief te kopen", zei hij in een interview met The Independent. "Maar weet je, eigenlijk was het best een charmante tijd."

Sarah Jessica Parker: geen elektriciteit, geen telefoon. Maar ook geen verjaardag of Kerst

'Sex and the City'-ster Sarah Jessica Parker heeft met haar vermogen van meer dan 72 miljoen euro haar schaapjes al lang op het droge. Maar haar jeugd kon niet verder afstaan van de Carrie Bradshaw-lifestyle die we jarenlang in de hitserie te zien kregen.

"Ik weet wat het is om arm te zijn. Het viel ook niet echt te verstoppen", zei ze tegen The New York Times. "We hadden soms geen elektriciteit. Of we hadden soms geen Kerstmis, of geen verjaardagen. De schuldeisers kwamen aan de deur staan, en de telefoonmaatschappij liet weten dat ze onze lijn hadden platgelegd."

Haar eerste inkomsten als actrice stak Jessica Parker niet in eigen zak, maar gebruikte ze om alle rekeningen van de familie van te betalen. Ze vertelde tijdens het gesprek nog dat ze vrijwel alles zou doen om ervoor te zorgen dat haar kinderen nooit geldzorgen hoeven te hebben.

Céline Dion: gezin van 14 kinderen moest leven van 130 euro per week

Haar wereldhits als 'My Heart Will Go On' en 'The Power of Love' hebben haar alles behalve windeieren gelegd, want Celine Dion bezit vandaag bijna 310 miljoen euro. Ze heeft evenwel een hele lange weg afgelegd: voor ze werd ontdekt was Dion aan de slag in de pianobar van haar vader. Celine was de jongste in het gezin van 14 (!) kinderen, en haar vader verdiende met zijn bar destijds niet meer dan 130 euro per week. "Haar pa wou de bus niet nemen naar het werk, want dat spaarde 10 cent per dag uit. Hij ging nog liever te voet", zei Mia Dumont, een voormalig rechterhand van Dion, eerder tegen CNN.

Na het ontvangen van een cassette van de toen twaalfjarige Céline Dion nodigde muziekmanager René Angélil (waarmee ze uiteindelijk bijna 22 jaar getrouwd zal blijven) haar uit voor een auditie in Quebec. Ze zong er 'Ce N'etait Qu'un Rêve', wat hem tot tranen toe beroerde. Hij ging met haar in zee en nam zelf een hypotheek om haar eerste twee albums te financieren. De rest is geschiedenis.

Leighton Meester: geboren in de gevangenis

In 'Gossip Girl' leidt het personage van actrice Leighton Meester, die een geschat vermogen heeft van zo'n 4 miljoen euro, een fantastisch luxeleven in New York City. Maar haar eigen levensverhaal is pakken minder rooskleurig dan dat van Manhatten's elite.



Leighton werd dan ook geboren in de gevangenis. Haar moeder zat in de cel voor het smokkelen van drugs. De actrice bracht haar jeugd in Florida door, ver weg van haar mama. Toen ze 10 jaar oud was kwam Meester voor het eerst terecht in New York. Ze deed als kind al verschillende audities, maar zonder succes. Ze verhuisde vier jaar later opnieuw, dit keer naar Los Angeles. Daar werd ze uiteindelijk opgemerkt tijdens een auditie.

"Ik kon mij nooit vergelijken met de andere kinderen. Wat kon het mij schelen of Jimmy van de klas mij leuk vond of niet?! Ik was bezorgd dat we geen geld hadden voor eten. Dat waren mijn bekommernissen toen", zei ze openhartig tegen modeblad Marie Claire in 2012.

Jay Z: verdiende zijn eerste centen met drugsverkoop

Jay Z, de wederhelft van Beyoncé, heeft vandaag 650 miljoen euro op zijn rekening staan. Hij groeide echter op in een buitenwijk van Brooklyn, en daar verging het hem veel minder goed. Tijdens zijn schooljaren hield hij zich, net als zijn vrienden toen, vooral bezig met het verkopen van harddrugs.

"Het was een harde situatie. Mijn moeder moest jongleren met de rekeningen. Soms betaalden we de energiefactuur, soms de telefoonrekening, soms die van de gas. We werden geregeld afgesloten", zei hij tijdens een gesprek met Vanity Fair in 2013. "We kregen wel eten, we hadden geen honger. Maar zoiets wil je niet, je schamen omdat je vuile schoenen moet dragen of steeds dezelfde kleren. En er was overal cocaïne. Daar was geen ontkomen aan."

Jim Carrey: dakloos op zijn twaalfde

Jim Carrey heeft volgens zijn fans een geweldig gevoel voor humor. Wat velen evenwel niet weten, is dat hij dat gevoel naar eigen zeggen heeft 'ontwikkeld' tijdens de zware financiële tijden die hij en zijn familie moesten doorstaan.

Toen Carrey twaalf was verloor zijn vader Percy z'n job. Zijn moeder Kathleen bleef al thuis om voor de kinderen (Jim heeft nog twee zussen en een broer) te zorgen, waardoor het gezin plots zonder inkomen viel. "Mijn vader was toen 51", zei Jim daarover. "En wow, was dat een klap in het gezicht. Ik maakte mijn middelbare school niet af. We woonden zelfs een tijdje in een busje dat geparkeerd stond in een voortuin."

Intussen zijn alle financiële zorgen van de Carrey's natuurlijk al lang voorbij. De Canadees-Amerikaan werd een wereldberoemd acteur, komiek en producer, en verdiende in de jaren 90 meer dan 16 miljoen euro pér film. Maar ook nu verdient hij nog miljoenen per jaar.

Mark Wahlberg: zonder geld naar de gevangenis

Ook Mark Wahlberg heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. De 'Ted'-acteur groeide op in een 'gebroken' gezin, en raakte als tiener verslaafd aan cocaïne. Het maakte hem gewelddadig, waardoor hij op zijn zeventiende in de gevangenis belandde nadat hij een man op klaarlichte dag met een houten stok had aangevallen. Het slachtoffer raakte blind aan één oog.

Wahlberg ontdekte kort daarna zijn passie voor bodybuilding toen hij zich ‘klaarstoomde’ voor zijn leven in de gevangenis. Hij ging naar binnen met een lege bankrekening. De Hollywoodster besefte daar echter al snel dat hij zijn leven moest beteren en herpakte zich.

Nu, zoveel jaren later, is hij een beter persoon en heeft hij een succesvolle carrière uitgebouwd en een prachtig gezin gesticht. Hij stortte zich van het ene project in het andere, en heeft daarmee al zo'n 180 miljoen euro verdiend.

J.K. Rowling: van arme mama naar miljardair

Het verhaal van Joanne Rowling is intussen bijna net zo bekend als dat van 'haar' tovenaar Harry Potter. Rowling leefde in armoede, van slecht betaalde baan naar slecht betaalde baan. Tot ze een kans kreeg: ze kon naar Portugal verhuizen om er Engels te onderwijzen. Daar trad ze in het huwelijksbootje met een journalist, met wie ze een dochtertje kreeg.

Nadat het huwelijk ontspoorde en op de klippen liep, keerde Rowling terug naar het Verenigd Koninkrijk. Daar had ze de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze schreef eerst enkele boeken voor volwassenen, maar daar werd niets mee gedaan. En toen gebeurde het: tijdens een treinrit verzon ze plotsklaps het verhaal over een jonge tovenaar, die later wereldberoemd zou worden als Harry Potter. Ondertussen heeft ze wereldwijd al meer dan 300 miljoen boeken verkocht. Enkele jaren terug zou ze miljardair geweest zijn, maar vandaag wordt haar totale vermogen op ruim 551 miljoen euro geschat.

Jennifer Lopez: vuilbakken plunderen voor eten

Nu leidt ze een blits leven en heeft ze een bankrekening waar 242 miljoen euro op staat, maar dat was ooit helemaal anders voor Jennifer Lopez. Haar moeilijke jeugd in The Bronx in New York laat haar nog steeds niet los, zo vertelde ze in een interview met E! News.

"Ik was een van de 17 miljoen kinderen die niet wisten wanneer ze zouden eten. Ik heb gestolen om wat te eten te hebben, of ik haalde het uit prullenbakken", zei ze eerder. Het heeft haar leren focussen en vooruit kijken naar de toekomst.

In 2009 richtte ze samen met haar zus de Lopez Family Foundation op. "Ik ben nu al zes jaar moeder en er gaat geen dag voorbij dat ik mij geen zorgen maak om mijn kinderen. Iedere moeder kent dit gevoel. Met de Lopez Family Foundation willen we iedere moeder en kind de zorg geven die ze nodig hebben."

Mariah Carey: racisme en rondkomen als serveerster

Lang voor 'All I Want for Christmas' of 'We Belong Together' de hitlijsten veroverden ging het helemaal niet goed met Mariah Carey. Tijdens haar jeugd kreeg ze met racisme te maken op school. De vader van Carey heeft zijn roots in Venezuela, haar moeder is uit Ierland afkomstig. "Een van mijn allereerste herinneringen is dat ik op de kleuterschool een tekening van mijn gezin mocht maken. Mijn vader maakte ik bruin, maar de juffen lachten daarmee. Ze deden me voelen alsof er iets mis was met mij, alsof dat iets heel raar was." Ze probeerde later als serveerster in New York rond te komen, wat haar amper is gelukt.

Het grote geld kwam gelukkig voor Mariah snel genoeg, toen producent Tommy Mottola een demo hoorde van de jonge zangeres en haar een platencontract aanbood. Ze was toen 18 jaar oud. Intussen heeft ze wereldwijd zo'n 200 miljoen albums en 75 miljoen singles verkocht, goed voor een geschat vermogen van 403 miljoen euro.

Justin Bieber: gepest om armoede

Justin Bieber hoeft zich met 67 miljoen euro niet echt zorgen te maken over geld, maar dat was vroeger flink anders. Bieber werd op school gepest omdat hij geen geld had. "Ik weet wat het is om arm te zijn", zei hij tegen OK! Magazine. "Ik ga nooit vergeten hoe ik vroeger in een restaurant zat met mijn moeder. Ik wou zo graag een frisdrank bestellen. Maar ik moest het op water houden."

"Ik weet ook nog hoe blij ik was toen ik mijn eerste loon kreeg en ik dat geld kon gebruiken om voor mijn moeder te zorgen", gaf hij nog mee. Pattie Mallette, de moeder van Bieber, heeft zelf een jeugd gekend vol armoede en misbruik. Ze was tijdens haar tienerjaren al zwanger van Justin.

Nicki Minaj: stelen om te kunnen eten

Voordat Nicki Minaj een wereldster werd, moest ze stelen om te kunnen eten. Dat bekende ze in haar MTV-documentaire 'My Time Again'. "Toen ik als serveerster werkte, moest ik brood stelen om wat te kunnen eten", aldus Minaj. Ze groeide op in een turbulent gezin, haar vader was drugsverslaafd en verkocht spullen uit het huis om het goedje in handen te krijgen. Hij stak op een dag - zwaar onder invloed - hun eigen huis in brand, terwijl Nicki's moeder nog binnen was.

"Toen ik pas in Amerika was zat ik dagelijks op mijn kamer aan het bed op mijn knieën tot God te bidden. Ik vroeg hem om mij rijk te maken, zodat ik voor mijn moeder kon zorgen", zei ze daar over in Rolling Stone-magazine. Met haar portefeuille van ruim 11 miljoen euro kan dat nu.

Nicki is sinds die dagen van armoede ver gekomen. "Maar totdat je in deze wereld zit, kan je het echt niet begrijpen." Minaj heeft hard gewerkt voor haar succes. "Ieder mens moet zijn eigen grenzen opzoeken. Als je nooit breekt, weet je ook nooit hoeveel druk je aan kan."

Demi Moore: cocaïne, dertig keer verhuisd, gestopt met school

Demi Moore's leven kende een ruige start. Haar vader Charles verliet haar moeder Victoria nog voor Demi's geboorte. Met haar moeder en stiefvader, Danny, verhuisde ze meer dan dertig keer. Hij pleegde zelfmoord toen Demi vijftien jaar oud was. Een jaar later stopte ze met school.

Ze probeerde het eerst te maken als model, maar kreeg in 1982 een rol in een ziekenhuissoap. Rond dezelfde tijd raakte ze verslaafd aan cocaïne. Drie jaar later, in 1985, volgde dan haar grote doorbraak met de film 'St. Elmo's Fire'.

"We waren niet straatarm, maar veel geld hadden we niet", zei ze tegen The Guardian. "Ik moest mijn carriere beginnen zonder achtergrond of iemand om op terug te vallen. Maar ik nam het risico, want ik had niets te verliezen en alles te winnen." En winnen deed ze, want Demi Moore heeft intussen zo'n 121 miljoen euro verdiend.

Leonardo DiCaprio: gaan acteren om bij te springen

Hij mag dan wel als een ware belegger geschitterd hebben in 'The Wolf of Wall Street', voor hij bekend werd had Leonardo DiCaprio het knap lastig met zijn financiën. Hij groeide op in een ruige achterbuurt van Hollywood, waar zijn moeder als secretaresse werkte en zijn vader stripalbums verkocht. Echt veel geld bracht het allemaal niet in het laatje, en dus moest hij naar oplossingen zoeken.

"Geld spookte mijn hele jeugd lang rond in mijn gedachten", zei hij tegen Telegraph magazine. "Ik dacht de hele tijd hetzelfde: hoe kunnen we dit betalen, hoe gaan we ons dat kunnen veroorloven. Acteren leek mij een manier om daaraan te ontsnappen."

Zijn grote doorbraak kwam er met zijn rol als 'Jack' in Titanic in 1997. Hij deed fans wereldwijd in zweem vallen, en het leverde DiCaprio een Golden Globe nominatie op. Hij is intussen zo'n 162 miljoen euro waard.

Oprah Winfrey: verkracht, geen geld, geen kleren

Winfrey werd geboren in de Amerikaanse staat Mississippi, een staat waar de rassenscheiding nog erg aan de orde was. Het zorgde ervoor dat Winfrey opgroeide in bittere armoede. Ze droeg naar eigen zeggen grote zakken waar aardappelen in bewaard werden, omdat haar ouders geen kleding konden betalen. Ze woonde afwisselend bij haar moeder - die toen zelf nog maar een tiener was - en grootmoeder. Die mishandelde haar en liet haar soms buiten slapen omdat ze 'zwarter' was dan de anderen. Ze werd verschillende keren verkracht door neven en ooms en raakte zwanger toen ze 14 jaar oud was. Ze kreeg een miskraam.

Ze maakte de middelbare school af in Tennessee, waarna ze een beurs won voor de universiteit. Tijdens haar verdere studies werkte ze voor de lokale ‘zwarte’ omroep, waarna andere media haar al snel in het vizier kregen. De bal ging aan het rollen, en lijkt nog steeds niet gestopt. Oprah is oppermachtig in de Amerikaanse media en heeft ondertussen een vermogen van 2,42 miljard euro vergaard.

Eminem: zwaar gepest, kinderbescherming, van school gestuurd

Eminem heeft nu een kapitaal van 104 miljoen euro, maar tijdens zijn jeugd kreeg hij het financieel hard te verduren. Zijn vader heeft het gezin verlaten toen hij amper 19 maanden oud was. Zijn moeder Debbie was toen zelf nog een tiener.

Er breekt een periode van armoede aan: Eminem, Marshall Bruce Mathers in het echt, en zijn moeder verhuizen met de regelmaat van een klok tussen verschillende sociale woningen in slechte buurten. Hij moest daardoor even vaak van school veranderen en wordt daar als blanke jongen tussen zwarte kinderen zwaar gepest. Zijn moeder kon amper een job houden en probeert dan maar op een andere manier aan geld te geraken: door verschillende uitkeringen aan te vragen en schadevergoedingen te eisen van allerlei bedrijven.

Ook de tienerjaren van Eminem werden niet bepaald stabiel: sociale diensten als kinderbescherming worden regelmatig opgeroepen door de hevige ruzies die er huishouden. Hij wordt van school gestuurd omdat hij steevast zijn kat stuurt, en daardoor ook barslechte resultaten haalt. Hij besluit om de problemen van zich af te schrijven, en raakt zo in de ban van hiphop. Het begin van een waar succesverhaal.