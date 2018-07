Van Sofia Richie tot Kendall Jenner: deze babes sloeg Justin Bieber al allemaal aan de haak SD

10 juli 2018

22u12 1 Celebrities Een verrassing van formaat: na een relatie van een maand heeft Justin Bieber (24) zijn vriendin, model Hailey Baldwin (21), ten huwelijk gevraagd. Het koppel leerde elkaar kennen in 2009, datete van februari 2015 tot april 2016, maar voor Justin uiteindelijk op de knie ging, passeerden er heel wat andere meiden de revue...

1. Selena Gomez

Leeftijd: 25

Nationaliteit: Amerikaans

Beroep: zangeres/actrice

Wanneer: december 2010 - november 2012 & oktober 2017 - mei 2018

Het begon als een sprookje. Selena, het kleine meisje dat doorbrak na een rolletje in 'Barney & Friends', en Justin, de verlegen jongen uit Canada die al zingend viraal ging op YouTube. De wereld viel dan ook in zwijm toen de twee in 2011 voor het eerst samen op de rode loper verschenen. Maar hoe groot hun geluk toen was, eens te meer was de verslagenheid toen het koppel in november 2012 hun breuk aankondigde. "Afstand en drukke agenda's", klonkt het. In de jaren die volgenden waren er nog een paar korte opflakkeringen, maar het duurde tot oktober 2017 voor de twee hun relatie opnieuw een echte kans gaven. Alle moeite en goede bedoelingen ten spijt, eindigde het opnieuw in ruzie en zag Selena zich genoopt er eind mei van dit jaar definitief een punt achter te zetten.

1. Baskin Champion

Leeftijd: 23

Nationaliteit: Brits

Beroep: model

Wanneer: maart 2018

Justin Bieber en Baskin Champion leerden elkaar begin maart 2018 kennen toen de relatie van Justin en Selena voor de zoveelste keer in een dipje zat. Hollywood stond op zijn achterste poten toen Justin Selena plotseling verving door Baskin voor zijn wekelijks kerkbezoek aan de Hillsong Church in Los Angeles. De romance bleek echter van korte duur. Nog geen maand later was het al uit tussen de twee.

2. Fiona Barron

Leeftijd: 18

Nationaliteit: Mexicaans

Beroep: Influencer/model

Wanneer: september 2017

Fiona Barron verscheen in september 2017 aan de zijde van Justin Bieber voor een etentje in The Montage Hotel in Beverly Hills. Slechts enkele weken eerder cancelde Justin abrupt zijn Pupose World Tour. Niet voor Fiona zo bleek, want ook deze romance was van korte duur.

3. Paola Paulin

Leeftijd: 27

Nationaliteit: Mexicaans

Beroep: model

Wanneer: juli - oktober 2017

De twee werden meermaals samen gespot tijdens romantische dates.

4. Audreyana Michelle

Leeftijd: 19

Nationaliteit: Amerikaans

Beroep: model

Wanneer: juni - augustus 2017

Justin Bieber en Audreyana Michelle deden de geruchtenmolen op volle toeren draaien toen ze dollend gingen hiken en wegrenden van de paparazzi in de zomer van 2017. Daarna verdween Audreyana uit beeld.

5. Gabriella Lenzi

Leeftijd: 24

Nationaliteit: Braziliaans

Beroep: model/YouTuber

Wanneer: april 2017

Justin viel voor de charmes van de knappe Gabriella tijdens zijn concert in Rio de Janeiro. Hij nam haar mee op date maar veel verder dan wat geflirt en nachtelijke escapades kwam het niet.

6. Sofia Richie

Leeftijd: 19

Nationaliteit: Amerikaans

Beroep: model

Wanneer: juli - september 2016

Hoewel ze ondertussen al dik een jaar samen is met Kourtney Kardashian's ex Scott Disick, was het ooit Justin Bieber die haar hart sneller deed slaan. De twee werden kussend gespot in Cabo en postten ook enkele foto's samen op hun sociale media. Toch gaf Justin er in september 2016 de brui aan "omdat hij niet open stond voor een relatie".

7. Kourtney Kardashian

Leeftijd: 39

Nationaliteit: Amerikaans

Beroep: realityster

Wanneer: november - december 2015

Ook Kourney Kadashian kon niet weerstaan aan Biebs z'n charmes. De twee werden eind 2015 meermaals samen gespot in verschillende nachtclubs waarna ze steeds in dezelfde auto weer vertrokken.

8. Jayde Pierce

Leeftijd: 22

Nationaliteit: Brits

Beroep: model/influencer/beautyblogger

Wanneer: september - november 2015

Jayde Pierce vergezelde Justin in 2015 tijdens een vakantie in Bora Bora. De paparazzi slaagde erin enkele pikante kiekjes te maken van het Britse model terwijl ze naakt in hun vakantiehuisje rondhuppelde. "Toch zijn we gewoon vrienden", vertelde ze daarna aan The Mirror. "Velen denken dat Justin een verwend nest is, maar niets is minder waar. Hij is een oprechte jongen die houdt van knuffelen." Jayde is ondertussen gelukkig samen met Mike Dixon, met wie ze in januari 2017 dochter Ayla kreeg.

9. Shanina Shaik

Leeftijd: 27

Nationaliteit: Australisch

Beroep: model

Wanneer: mei 2015

Op een exclusief feestje in Las Vegas sloeg de vonk over tussen Shanina en Justin. Ze beleefden een vurige romance die al even snel weer uitdoofde.

10. Ashley Moore

Leeftijd: 24

Nationaliteit: Amerikaans

Beroep: model

Wanneer: maart 2015

Het zoveelste model op het lijstje: Ashley Moore. Zij wist Justin voor zich te winnen in maart 2015 en dook op aan zijn zijde tijdens een basketbalwedstrijd tussen de Washington Wizards en the Los Angeles Clippers in Los Angeles. Veel meer van haar kregen we echter niet te zien... Ze verdween al even snel weer van het toneel.

11. Kendall Jenner

Leeftijd: 22

Nationaliteit: Amerikaans

Beroep: realityster/model

Wanneer: januari 2015

Kendall en Justin zijn al bevriend sinds 2010, maar begin 2015 werd het net iets meer dan louter BFF's. De supersterren trokken vaak samen op en werden samen gespot tijdens romantische etentjes en op feestjes. Friends with benefits, misschien?