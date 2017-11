Van slachtoffer financiële crisis tot realityster, mét ongelooflijke zangstem Joeri Vlemings

17u00 0 Facebook Celebrities Todd Hoffman is een ster uit de realityreeks 'Gold Rush' op Discovery Channel. Hij bedacht het programma toen hij in 2008 financieel aan de grond zat door de economische crisis. Drie weken geleden ging alweer het achtste seizoen van 'Gold Rush' van start. Uitsmijter: Hoffman wist inmiddels ook al de kaap van vijf miljoen views te ronden voor zijn eigen sublieme cover van 'Sound of Silence'.

Negen jaar geleden zat de nu 48-jarige Todd Hoffman financieel aan de grond. Zijn zaak ging op de fles tijdens de crisis. Samen met een aantal lotgenoten wou hij letterlijk als mijnwerker op zoek gaan naar goud, net zoals zijn vader Jack dat in de jaren 80 had gedaan. Meer nog: hij zag er een heuse realitysoap in. En inderdaad: Hoffman slaagde er in 2010 in zijn tv-idee te verkopen aan Discovery Channel. De rest is geschiedenis.

Tussen de opnames voor 'Gold Rush' door duikt Todd Hoffman al eens de studio in voor een zangstonde. Al in februari van dit jaar postte hij op YouTube zijn cover van Simon & Garfunkels overbekende klassieker, 'Sound of Silence'. Intussen staat de teller van het aantal beluisteringen daarvan al op meer dan 5,1 miljoen. "Het was het moeilijkste zangnummer tot nu toe", schreef Hoffman erbij. "Het voelt alsof ik vooruitgang maak, maar het is toch nog ver van waar ik wil geraken.”

Oordeel vooral zelf, maar de baardige man beschikt op z'n minst over een unieke stem. Het klinkt toch allemaal nét iets anders dan doorgaans bij een gezellig kampvuurtje in de Ardennen.