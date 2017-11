Van seksuele intimiteiten beschuligde topregisseur Brett Ratner mag zelfs niet meer binnen bij zijn kapper MVO

Brett Ratner Celebrities Het zijn slechte tijden voor Brett Ratner. De Hollywood-regisseur is door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, wat hem zijn baan bij Warner Bros kostte. Ook is hij 'persona non grata' op de set van de nieuwe 'Wonder Woman'-film, die hij zou regisseren. Hoewel Ratner alle aantijgingen tot dusver heeft ontkend, ziet het er niet goed uit voor hem.

Brett is namelijk ook niet meer welkom bij zijn vaste kapper, waar hij al jaren kind aan huis was. Maandelijks bracht hij een bezoek aan de salon van Sally Hershberger in Beverly Hills, maar die zitten niet meer op Ratner te wachten na alle verhalen die over hem naar buiten zijn gekomen.

Ratner moet nu dus op zoek naar een nieuwe kapper.