Van seksueel misbruik beschuldigde Placido Domingo weg bij Metropolitan Opera

25 september 2019

Bron: ANP 0 Celebrities De gelauwerde operazanger Placido Domingo heeft zich daags voor de première van de nieuwe voorstelling Macbeth bij de Metropolitan Opera teruggetrokken voor de hoofdrol. De verwachting is dat Domingo niet meer terug zal keren bij het gezelschap. Dat meldt The New York Times.

De 78-jarige Spanjaard wordt door negen vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. De incidenten zouden zich over een tijdspanne van dertig jaar hebben voorgedaan en zouden zijn begonnen in de jaren tachtig. De rol in Macbeth van Verdi zou zijn eerste optreden in de VS zijn geweest sinds de aantijgingen een aantal maanden terug naar buiten kwamen.

De Los Angeles Opera, waar Domingo artistiek leider is, onderzoekt de aantijgingen, die de operazanger zelf tegenspreekt. Vanwege de beschuldigingen heeft het Philadelphia Orchestra zijn geplande optreden met de operazanger afgezegd.

Ook andere orkesten en operagezelschappen overwegen hun uitnodiging in te trekken.