Van sekstape tot dj: de turbulente carrière van Paris Hilton

23 november 2018

15u30 0 Celebrities Eerder deze week raakte bekend dat Paris Hilton een punt heeft gezet achter haar relatie met Chris Zylka. Het tweetal was bijna twee jaar samen en had zich in januari verloofd. De 37-jarige socialite zou zich meer op haar carrière willen richten, een carrière die op z'n zachts gezegd een turbulente geschiedenis kent. Een overzicht.

Paris Hilton is helemaal terug. De platinablonde erfgename van het Hilton-imperium is elke woensdag te bewonderen in ‘Hollywood Love Story’ op VICELAND, een serie die jonge mensen volgt die het proberen maken via Instagram. Maar hoewel hun aantal volgers blijft groeien, groeit hun banksaldo niet even snel mee, en lijkt het leven lang niet zo mooi als de filters allemaal doen geloven.

Een banksaldo dat niet meegroeit, daar kan Paris Hilton alles behalve over meespreken. Ze was al influencer nog voordat die term bestond. Door zorgvuldig gemanagede televisie-optredens, weloverwogen vergeetachtigheid (“oeps, geen slipje aan”), iconische uitstapjes naar popmuziek (vergeet nooit ‘Stars Are Blind’) en zoveel meer wist ze de aandacht van de paparazzi en het publiek vast te houden. Zelfs Kim Kardashian begon haar carrière als Personal Assistant van Paris Hilton. Je zou kunnen stellen dat de Kardashians hun succes te danken hebben aan Paris, die ervoor heeft gezorgd dat realitysterren serieus worden genomen als beroemdheden waar geld aan verdiend kan worden.

Babystemmetje

Paris Whitney Hilton werd geboren op 17 februari 1981 in New York. Ze is het kind van Richard Hilton en Kathy Richards. Net als haar zus Nicky Hilton is zij de achterkleindochter van Conrad Hilton, de oprichter van de gelijknamige hotelketen. Als erfgename van het Hilton hotelimperium, is Paris met een gouden lepel in de mond geboren. Toch houdt dit haar niet tegen om zélf een miljoenenbusiness uit de grond te stampen: het merk Paris Hilton. “Ik voelde veel druk om het nóg beter te doen, nóg grootser,” aldus Paris. “Ik wilde dat mijn familie trots was, en ik wilde zélf iemand worden.”

En dus trok Paris naar Californië. Haar zus Nicky bleef in New York. “Toen ik haar opzocht, merkte ik dat ze niet meer leek op het meisje dat zich zo graag omringde met dieren. De ‘tomboy’ die ze ooit was, had plaats gemaakt voor de ‘Californian girl’”, herinnert Nicky zich. Tijdens een van de bezoekjes nam Paris haar zus mee naar een nachtclub. Nicky maakte zich zorgen dat ze niet binnen zouden mogen omdat ze nog te jong waren, maar daar wist Paris wel raad mee. “Ze deed eyeliner bij me op, gaf me een sigaret en zette me een zonnebril op.”

Paris maakte er een sport van om haar zin te krijgen, en nam geen genoegen met een ‘neen’ als antwoord. “Ik leerde dat al heel vroeg”, vertelt Paris. “Om mijn vader te overtuigen om dieren voor me te kopen, zette ik een babystemmetje op en zei ik: ‘Pap, ik wil dit echt heel graag!’. Als mijn vriendjes boos op me werden, zei ik met een zacht stemmetje: ‘Sorry, ik bedoelde het niet zo.’ Dan vergaven ze het me gelijk.”

Champagne en Prada

