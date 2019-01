Van rijk lief naar gepluimde ex: dit zijn de 10 duurste scheidingen van sterren ooit Scheiden doet (vooral financieel) lijden TDS

26 januari 2019

08u00

Bron: Forbes/People 0 Celebrities Mensen die van mening zijn dat scheiden een kostbare aangelegenheid is, kunnen voor troost bij de sterren terecht. Amazon-oprichter Jeff Bezos dreigt zijn titel van rijkste man ter wereld te verliezen, nu hij gaat scheiden van zijn vrouw MacKenzie. Met de helft van zijn geld op zak zou zij daarentegen wél de rijkste vrouw ter ­wereld worden. Maar om hoeveel gaat het precies? En stond er ooit eerder zoveel op het spel? Dit zijn de 10 duurste echtscheidingen van sterren ooit op een rij.

10. James Cameron (64) en Linda Hamilton (62) - 44 miljoen

‘Titanic’-maker James Cameron stapte al vijf keer in het huwelijksbootje. Voor echtgenote nummer vier, ‘The Terminator’-actrice Linda Hamilton, werd het naar eigen zeggen “een verschrikkelijk huwelijk, op alle vlakken”. Tijdens de opnames van ‘Titanic’ was de regisseur dan ook gevallen voor een andere vrouw: actrice Suzy Amis, die ook een rol had in de film. Linda diende in 1999 de scheidingspapieren in, na amper 2 jaar huwelijk. Hopelijk heeft de 44 miljoen euro die ze bij de scheiding kreeg haar leed wat kunnen verzachten.

9. Kevin Costner (64) en Cindy Silva (62) - 70 miljoen

‘The Bodyguard ‘-acteur Kevin Costner en Cindy vroegen de echtscheiding aan in 1994, nadat ze 16 jaar gelukkig getrouwd waren. Cindy was het oude schoolliefje van Costner, hij leerde haar kennen aan de universiteit en trouwde op zijn 23ste. Cindy wist Costner na de scheiding 70 miljoen euro armer te maken. Nadat Kevin zijn highschool sweetheart had verlaten werd hij al snel weer met tal van vrouwen gesignaleerd, voornamelijk modellen.

8. Madonna (60) en Guy Ritchie (50) - 80 miljoen

Ooit werden Madonna en Guy Ritchie als een droomkoppel aanzien. Maar ook wereldberoemde mensen hebben zo hun problemen. Volgens het scheidingsdossier gooide Madonna het op “onredelijk gedrag” van Guy. Insiders beweerden ook dat hij niet meer kon leven met haar ‘Kabbalah-obsessie’ en het feit dat ze hun gezin wilde uitbreiden met nog meer adoptiekinderen. Aangezien er geen huwelijkscontract was opgesteld, kon Guy aanspraak maken op de helft van Madonna’s vermogen. Ritchie nam genoegen met een bedrag tussen de 66 en 80 miljoen euro, hun landgoed in Wiltshire in het zuidwesten van Engeland, hun eigen Pub in Mayfair en de gedeelde kindervoogdij. Hun huwelijk duurde acht jaar.

7. Steven Spielberg (72) en Amy Irving (65) - 88 miljoen

Na amper 4 jaar huwelijk zagen Steven Spielberg en Amy Irving hun huwelijk in 1989 stranden. Steven was dan ook gevallen voor de charmes van actrice Kate Capshaw, die hij op de set van ‘Indiana Jones’ had ontmoet. Ondanks het feit dat Steven en Amy een huwelijkscontract hadden afgesloten, moest de regisseur zijn vrouw bij de scheiding 88 miljoen euro uitbetalen. Amy was erin geslaagd de jury ervan te overtuigen het contract te annuleren, omdat zij geen advocaat had geraadpleegd toen ze destijds haar handtekening zette.

6. Tiger Woods (43) en Elin Nordegren (39) - 90 miljoen

Over de bitsige scheiding van Tiger Woods en de Zweedse Elin Nordegren is al heel wat inkt gevloeid. De golfer en het voormalig model scheidden in 2010, nadat aan het licht kwam dat Woods haar had bedrogen met verschillende vrouwen. De golfer zal het zich allicht nog lang beklagen: ex-vrouw Elin hield aan de scheiding zo'n 90 miljoen euro over. Pittig detail: anno 2019 zou Woods zijn ex daarvan nog altijd ruim 47 miljoen euro verschuldigd zijn.

5. Harrison Ford (75) en Melissa Mathison (65) - 103 miljoen

In het klassement staan ook Harrison Ford en scenariste Melissa Mathison, die in 2004 een einde maakten aan hun huwelijk dat 21 jaar had geduurd. Het was zij die in 2001 de scheiding aanvroeg, omdat hun onderlinge verschillen te groot waren geworden. Toen het proces uiteindelijk rond was, zag Melissa haar rekening aandikken met een som tussen 75 miljoen en 103 miljoen euro. Daarnaast kreeg ze ook hun collectie kunstwerken, zes vliegtuigen, verschillende eigendommen in vastgoed én de helft van alle auteursrechten van de dvd’s en films die werden ingeblikt tijdens hun huwelijk.

6. Neil Diamond (77) en Marcia Murphey - 131 miljoen

De Amerikaanse zanger Neil Diamond heeft grof geld betaald toen hij en Marcia Murphey in 1996 na dertig jaar huwelijk uit elkaar gingen. Als officiële reden werden de onverenigbare karakterverschillen aangeduid. Al was het toen een publiek geheim dat Diamond er graag nóg andere vriendinnetjes op nahield. Diamond liet zijn ex-vrouw zo'n 131 miljoen euro na, de helft van zijn fortuin.

5. Michael Jordan (55) en Juanita (59) - 148 miljoen

De gewezen topbasketballer was niet bepaald gierig toen hij en zijn vrouw Juanita, de moeder van drie van zijn vijf kinderen, in alle vriendschap uit elkaar gingen in 2002. Juanita kreeg 148 miljoen euro en hun villa in Chicago. Ze waren 17 jaar getrouwd. Het zal Jordan wel geen tweede keer overkomen: hij en zijn tweede vrouw Yvette Prieto zijn immers getrouwd met een huwelijkscontract.

4. Arnold Schwarzenegger (71) en Maria Shriver (63) - 330 miljoen

Arnold Schwarzenegger zag na 25 jaar zijn huwelijk met journaliste en bestsellerauteur Maria Shriver op de klippen lopen. De Amerikaanse had er een punt achter gezet, omdat ze ontdekte dat hun huishoudster een kind van Arnold verwachtte. In 2011 kwamen ze voor de rechter en Schwarzenegger mocht de helft van zijn fortuin afstaan: een bedrag tussen de 220 miljoen en 330 miljoen euro.

3. Mel Gibson (63) en Robyn Moore (47) - 375 miljoen

Ook Mel Gibson mocht diep in de buidel tasten toen hij zijn gezin in de steek liet. Op het moment van de scheiding waren de acteur en zijn partner Robyn bijna dertig jaar getrouwd. Samen hebben ze zeven kinderen. Omdat de twee destijds niet gehuwd waren onder huwelijkse voorwaarden had ook Robyn recht op de helft van al het geld dat Gibson verdiende tijdens hun huwelijk. Naar verluidt had ze ook voor de rest van haar leven recht op de helft van zijn salaris. Echtgenote Robyn Moore kreeg de voogdij over de kids en werd na de scheiding 375 miljoen euro rijker.

2. Rupert Murdoch (87) en Anna Murdoch Mann (74) - 1,8 miljard

De Australische mediamagnaat Rupert Murdoch moet toch even achter zijn oren hebben gekrabd toen zijn tweede vrouw Anna er met dik 1,8 miljard euro van zijn fortuin vandoor ging. De twee gingen in 2013 uit elkaar na een relatie van 14 jaar. Toch liet Murdoch zich niet afschrikken: na een romance van amper vier maanden verloofde de zakenman zich in 2016 met Jerry Hall, een voormalig model en de ex van Mick Jagger.

1. Jeff Bezos (55) en Mackenzie (48) - 60 miljard

Amazon-topman Jeff Bezos liet recent zelf weten dat hij en zijn vrouw MacKenzie gaan scheiden. Bezos en MacKenzie waren 25 jaar samen. Ze ontmoetten elkaar toen ze samenwerkten voor een beleggingsfonds. In 1994, een jaar na hun huwelijk, richtte Bezos webwinkel Amazon op. Het koppel, dat vier kinderen heeft, zegt vrienden te zullen blijven. Het fortuin van Bezos, dat geschat wordt op 119 miljard euro, zal na zijn scheiding verdeeld worden. De twee trouwden in 1993 immers in gemeenschap van goederen, al kenden ze elkaar toen pas een half jaar. Met die 60 miljard euro op de rekening zou Mackenzie in één klap de rijkste vrouw ter wereld worden. Jeff zou na de scheiding daarentegen zijn titel van rijkste man op aarde kwijtspelen.