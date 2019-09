Van rare stoornissen tot vreselijke ziektes: deze sterren zijn op de sukkel met hun gezondheid (slot)

Redactie

13 september 2019

12u00

Bron: TV FAMILIE 0 Celebrities Een mens kan wat meemaken. Van vervelende of bizarre aandoeningen en afwijkingen tot levensbedreigende ziektes. Het klopt: je gezondheid is effectief het belangrijkste. Ook heel wat beroemde sterren hebben last van lichamelijke of psychische miserie. In deze nieuwe reeks gaat weekblad TV Familie op zoek naar de meest opmerkelijke aandoeningen van beroemdheden.

Popster Halsey (24) ondernam op haar zeventiende een zelfmoordpoging. Tijdens haar verblijf in de psychiatrie, werd vastgesteld dat ze een bipolaire stoornis heeft. Die heeft ze geërfd van haar moeder. “Als kind was ik vaak blootgesteld aan mijn moeders wisselende stemmingen”, aldus de zangeres. Dat heeft echter niet geleid tot een bittere relatie tussen hen. “Ik bewonder mijn moeder voor haar kracht”, zegt Halsey.

Zelf put de popster inspiratie voor haar muziek uit haar mentale toestand. En andersom helpen muziek en meditatie haar om haar bipolaire stoornis onder controle te houden. “Daarom ga ik zo vaak op tournee”, zegt ze. “Dan komen er in mijn brein allerhande stoffen vrij die mijn mentale toestand verbeteren. Ja, op tournee gaan en optreden, dat is als een medicijnencocktail voor mij.”

Met een pamper

Naast mentale problemen kampt Halsey ook met een fysieke aandoening. In 2015 kreeg ze een miskraam vlak voor ze een concert had. Ze trad die avond op met een pamper. Haar miskraam bleek het gevolg van

endometriose, een aandoening waarbij zich weefsel buiten de baarmoeder vormt dat normaal alleen voorkomt aan de binnenzijde van de baarmoederholte.“Soms voel ik mij zo opgeblazen en ziek”, zegt ze over haar ziekte. “Ik neem medicatie, maar ik ben altijd doodsbang dat ik ineens begin te bloeden in het midden van een optreden.”

Scoliose is een kromming van de ruggengraat. Zangeres/actrice Vanessa Williams (56) was goed op weg om ballerina te worden toen scoliose roet in het eten gooide. De vergroeiing was zo ernstig dat ze een zware operatie moest ondergaan. “Mijn ruggengraat werd met metalen schroeven rechtgezet”, vertelt Vanessa. “Een jaar lang mocht ik geen fysieke inspanning doen.” Vanessa vertelt hoe ze er aanvankelijk kapot van was dat ze haar balletdroom moest opgeven. “Maar in het ziekenhuis begon ik te beseffen dat veel mensen er veel erger aan toe zijn en dat sommigen nooit meer beter worden.”

Ook bij ‘Buffy the Vampire Slayer’-ster Sarah Michelle Gellar (42) werd in haar jeugd scoliose vastgesteld. Ze heeft er nog steeds last van en doet oefeningen om de pijn onder controle te houden. De actrice schaamt zich niet voor haar ‘kromme rug’ en draagt vaak jurken met blote rug.

En dan is er ook Madonna’s dochter Lourdes (22). Zij moest op haar twaalfde een rugbrace dragen, om haar door scoliose scheefgegroeide wervelkolom te corrigeren. Dat deze aandoening geen beperking hoeft te zijn, bewijst de snelste man ter wereld, Usain Bolt (33). “Toen ik klein was, was het niet echt een probleem”, zegt de atleet. “Maar naarmate ik opgroeide, kreeg ik er veel last van. Mijn wervels staan echt heel scheef, maar zolang ik keihard train lukt het wel.”

Tourette

In 2014 belandde Miley Cyrus (26) op de spoedafdeling met een allergische reactie op antibiotica. Maar de popzangeres heeft ernstigere gezondheidsproblemen. Ze lijdt aan tachycardie oftewel hartritmestoornissen. “Als je zo blijft feesten en fuiven, riskeer je een hartaanval”, zegt haar dokter. Mileys drugsgebruik - marihuana, MDMA en xtc - deed er geen goed aan. Tegenwoordig let Miley beter op haar gezondheid. Ze eet bijvoorbeeld veganistisch en glutenvrij.

En wat te denken van Billie Eilish (17)? Deze nieuwe, enorm populaire zangeres voelde zich verplicht om openlijk over haar aandoening - het syndroom van Gilles de la Tourette - te praten toen filmpjes van haar ‘tics’ op het internet waren beland. Billie kreeg de diagnose als kind. Bij haar uit Tourette zich gelukkig enkel fysiek en niet in het uitstoten van scheldwoorden. “Ik heb mezelf geleerd m’n tics onder controle te houden”, zegt de jonge zangeres. “Ik wilde het eigenlijk voor mezelf houden, want ik wil niet dat mensen automatisch aan Tourette denken als ze mij zien.”

Greta Thunberg (16) heeft dan weer Asperger, een vorm van autisme. De Zweedse klimaatactiviste ziet haar aandoening niet als een hinderpaal maar als een sterkte. “Ik denk anders dan anderen en zie de wereld vanuit een zwart-wit perspectief”, zegt ze. “Alleen zo kon ik inzien wat er verkeerd loopt met het klimaat en móest ik gewoon iets doen.”

Cocaïne

Elton John (72) is de peter van Romeo Beckham (17), de middelste zoon dan Victoria en David. En er is nog iets dat de twee bindt: allebei hebben ze epilepsie. Epilepsiepatiënten moeten vaak hun leven lang medicatie nemen en rekening houden met hun aandoening. Voor sommigen zijn bijvoorbeeld autorijden en duiken uit den boze.

Ook concerten en party’s zijn riskant. Licht van stroboscopen, vermoeidheid, alcohol, drugs, stress: ze kunnen allemaal een aanval uitlokken. En laat dat nu net de wereld van Elton John zijn. Zijn epilepsie zou niet aangeboren zijn, maar het gevolg van jarenlang cocaïnegebruik. “Na een epilepsie-aanval vonden ze mij op de grond, helemaal blauw, en stopten ze mij in bed”, vertelt de Britse popster. “Veertig minuten later was ik alweer aan het snuiven...” Elton is nu al meer dan twintig jaar drugsvrij, zegt hij, en heeft sindsdien geen last meer van epilepsie-aanvallen. Maar hij zet geen stap buiten zonder zonnebril, uit voorzorg om niet door plotse lichtflitsen te worden verrast.

Als peuter werd Romeo Beckham verschillende keren met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Niemand wist wat het ventje mankeerde. Pas toen hij vier was, stelden de dokters epilepsie vast. “Onze wereld stortte in”, zei Victoria. “David en ik waren zo bang dat de flitsende camera’s van paparazzi en fans een aanval bij Romeo zouden uitlokken.” Met de juiste medicatie en de steun van zijn ouders en peter Elton leidt Romeo een ‘normaal’ leven. Hij is model, speelt voetbal en tennis en heeft leren omgaan met de persbelangstelling.

In coma

“Ik kreeg de diagnose epilepsie op mijn dertiende”, aldus ‘Lord of the Rings’- en ‘The Matrix’-acteur Hugo Weaving (59). “Eén keer per jaar kreeg ik een aanval. Elke keer dacht ik dat ik zou doodgaan. Maar op mijn veertigste stopte het plots.”

En ook rapper Lil Wayne (36), wiens leven al sinds zijn kindertijd wordt beheerst door epilepsie, is open over zijn ziekte. In 2013 scheelde het niet veel of hij was doodgegaan. Collega’s Drake en Nicki Minaj kwamen al afscheid nemen in het ziekenhuis, waar hij in coma lag. Twee jaar gelegen werd hij bewusteloos aangetroffen in zijn hotelkamer. Na een dag ziekenhuis mocht hij naar huis, maar Lil Wayne nam voor de zekerheid toch twee weken ziekteverlof.

Zwakker en zwakker

De ziekte van Basedow is een pijnlijke auto-immuunziekte van de schildklier die gezwollen ogen, hartkloppingen, lusteloosheid en een plotselinge zwelling van de schildklier veroorzaakt. Patiënten kunnen ook zweetaanvallen krijgen en plots vermageren. Popster Missy Elliot (48) kwam erachter dat ze aan deze ziekte lijdt toen haar spieren zwakker en zwakker werden. Ze kon niet meer autorijden en zelfs geen pen vasthouden. De ziekte is nu onder controle, maar valt niet te genezen. Missy Elliot werd behandeld met radioactief jodium en sindsdien gaat het beter. “Mijn ziekte houdt me niet tegen”, zegt ze. “Ik voel me geweldig.”

Zangeres Sia (43) moest om dezelfde reden trouwens al menig concert afzeggen. Ze zegt dat de ziekte van Basedow haar uiterlijk heeft veranderd en dat ze er pleinvrees door kreeg. Dat verklaart waarom de zangeres jarenlang enkel buitenkwam met een pruik tot op haar kin. Pas sinds een jaar of twee kennen we haar ‘ware gelaat’.